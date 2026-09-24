Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, кейс, Профессионал (DB-211-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
16
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 520 руб.
В наличии
Код товара: 696219
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Загружаем...
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Загружаем...
17 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 2 шт, бита, документация, дополнительная рукоятка, зарядное устройство, кейс
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
100
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
16
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
7.5
Длина, м
20.5
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
47х35х11
Вес, кг.
4.7
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, кейс, Профессионал (DB-211-42)
Шуруповерт высокого технологического уровня с крутящим моментом 100 Нм, что сопоставимо с некоторыми моделями гайковертов. Бесщеточный двигатель обеспечивает непревзойденные рабочие характеристики и долгий срок службы. Двуручный хват позволяет надежно удерживать мощный инструмент при максимальном развиваемом усилии. Комплектация с двумя емкими батареями и быстрозарядным устройством позволяет начать работу сразу после покупки.Для ледобура (рыбалки), сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 2 шт, бита, документация, дополнительная рукоятка, зарядное устройство, кейс
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
100
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
16
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
7.5
Длина, м
20.5
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Шуруповерт высокого технологического уровня с крутящим моментом 100 Нм, что сопоставимо с некоторыми моделями гайковертов. Бесщеточный двигатель обеспечивает непревзойденные рабочие характеристики и долгий срок службы. Двуручный хват позволяет надежно удерживать мощный инструмент при максимальном развиваемом усилии. Комплектация с двумя емкими батареями и быстрозарядным устройством позволяет начать работу сразу после покупки.Для ледобура (рыбалки), сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, кейс, Профессионал (DB-211-42) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, кейс, Профессионал (DB-211-42)