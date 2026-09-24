Винтоверт DeWalt DCF840NT-XJ

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Характеристики
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722630
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Компактный импульсный шуруповерт DeWALT DCF840. Длина головной части инструмента составляет всего 130 мм, что обеспечивает превосходную маневренность в ограниченных пространствах. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20% по сравнению со стандартным щёточным двигателем. Дополнительные вентиляционные отверстия. Эффективное охлаждение электронного модуля. Яркая светодиодная LED подсветка. Три мощных светодиода для максимального освещения рабочей области. Электронная регулировка скорости при помощи курка и реверс. Выбор оптимального режима работы при различных применениях. Бесключевой подпружиненный держатель насадок с фиксатором. Удобная и быстрая смена насадок одной рукой. Улучшенная эргономика и обрезиненная рукоятка обеспечивают удобство в работе и контроль над инструментом.
Компактный импульсный шуруповерт DeWALT DCF840. Длина головной части инструмента составляет всего 130 мм, что обеспечивает превосходную маневренность в ограниченных пространствах. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20% по сравнению со стандартным щёточным двигателем. Дополнительные вентиляционные отверстия. Эффективное охлаждение электронного модуля. Яркая светодиодная LED подсветка. Три мощных светодиода для максимального освещения рабочей области. Электронная регулировка скорости при помощи курка и реверс. Выбор оптимального режима работы при различных применениях. Бесключевой подпружиненный держатель насадок с фиксатором. Удобная и быстрая смена насадок одной рукой. Улучшенная эргономика и обрезиненная рукоятка обеспечивают удобство в работе и контроль над инструментом.
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