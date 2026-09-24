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Винтоверт DeWalt DCF840NT-XJ купить с доставкой в Москве
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Винтоверт DeWalt DCF840NT-XJ

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Винтоверт DeWalt DCF840NT-XJ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
  • Винтоверт DeWalt DCF840NT-XJ - фото 1
  • Винтоверт DeWalt DCF840NT-XJ - фото 2
  • Винтоверт DeWalt DCF840NT-XJ - фото 3
  • Винтоверт DeWalt DCF840NT-XJ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722630
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, кейс TSTAK, упаковка
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
192
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4200 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х13
Вес, кг.
2.58

Описание товара Винтоверт DeWalt DCF840NT-XJ

Компактный импульсный шуруповерт DeWALT DCF840. Длина головной части инструмента составляет всего 130 мм, что обеспечивает превосходную маневренность в ограниченных пространствах. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20% по сравнению со стандартным щёточным двигателем. Дополнительные вентиляционные отверстия. Эффективное охлаждение электронного модуля. Яркая светодиодная LED подсветка. Три мощных светодиода для максимального освещения рабочей области. Электронная регулировка скорости при помощи курка и реверс. Выбор оптимального режима работы при различных применениях. Бесключевой подпружиненный держатель насадок с фиксатором. Удобная и быстрая смена насадок одной рукой. Улучшенная эргономика и обрезиненная рукоятка обеспечивают удобство в работе и контроль над инструментом.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Винтоверт DeWalt DCF840NT-XJ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, кейс TSTAK, упаковка
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
192
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
4200 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный импульсный шуруповерт DeWALT DCF840. Длина головной части инструмента составляет всего 130 мм, что обеспечивает превосходную маневренность в ограниченных пространствах. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20% по сравнению со стандартным щёточным двигателем. Дополнительные вентиляционные отверстия. Эффективное охлаждение электронного модуля. Яркая светодиодная LED подсветка. Три мощных светодиода для максимального освещения рабочей области. Электронная регулировка скорости при помощи курка и реверс. Выбор оптимального режима работы при различных применениях. Бесключевой подпружиненный держатель насадок с фиксатором. Удобная и быстрая смена насадок одной рукой. Улучшенная эргономика и обрезиненная рукоятка обеспечивают удобство в работе и контроль над инструментом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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