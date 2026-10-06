Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3100)
Оптимизированная по размеру компактная аккумуляторная ударная дрель GSB 185-LI Professional оснащена бесщеточным двигателем и обеспечивает длительную работу с высокой скоростью. Компактная конструкция ударной дрели предназначена для выполнения сложных работ и отличается превосходной управляемостью и удобством в работе. Благодаря бесщеточной технологии этот электроинструмент легко справляется даже с самыми сложными работами, отличаясь более длительной работой от аккумулятора и долговечностью. GSB 185-LI Professional с максимальной частотой вращения 1900 об/мин максимально повышает эффективность работы на стройплощадке, особенно при завинчивании в древесину или сверлении дерева, металла и каменной кладки. Этот компактный и мощный инструмент завинчивает шурупы в древесину до 10 мм и сверлит отверстия в древесине до 35 мм, а также отверстия в металле или каменной кладке до 10 мм. Он создан для мастеров и ремесленников, которым требуется повышенная производительность при выполнении сложных работ, а также для работы в труднодоступных местах.
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Теги товара: Двухскоростные
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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