Шуруповерт DeWalt DCF887NT-XJ аккум. патрон:быстрозажимной
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Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695055
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
44х35х13
Вес, кг.
2
Описание товара Шуруповерт DeWalt DCF887NT-XJ аккум. патрон:быстрозажимной
Бесщеточный импульсный шуруповерт DeWALT XR DCF887NТ используется для закручивания и откручивания крепежа. Прочный металлический редуктор обеспечивает крутящий момент 205 Нм. Благодаря шестигранному держателю с автоматической фиксацией можно быстро менять насадки и работать в узких местах. Для освещения рабочей области предусмотрены три кольцевых светодиода.
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Бесщеточный импульсный шуруповерт DeWALT XR DCF887NТ используется для закручивания и откручивания крепежа. Прочный металлический редуктор обеспечивает крутящий момент 205 Нм. Благодаря шестигранному держателю с автоматической фиксацией можно быстро менять насадки и работать в узких местах. Для освещения рабочей области предусмотрены три кольцевых светодиода.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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