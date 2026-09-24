Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, кейс, Профессионал (DB-201-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 320 руб.
В наличии
Код товара: 696217
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14 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея – 2 шт, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
23.5
Длина, см
19.5
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
37х30х11
Вес, кг.
3.5
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, кейс, Профессионал (DB-201-42)
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DB-201-42 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа / демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки. Бесщеточный двигатель Brushless обладает высоким крутящим моментом и высоким КПД. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумуляторные батареи. Подсветка позволяет комфортно работать при недостаточном освещении.
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея – 2 шт, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
23.5
Длина, см
19.5
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DB-201-42 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа / демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки. Бесщеточный двигатель Brushless обладает высоким крутящим моментом и высоким КПД. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумуляторные батареи. Подсветка позволяет комфортно работать при недостаточном освещении.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, кейс, Профессионал (DB-201-42) - по цене 14320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, кейс, Профессионал (DB-201-42)