Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273423
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х24х24
Вес, кг.
4
Описание товара Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE
Дрель-шуруповерт обладает Li-lon аккумулятором с емкостью 1,5 А*ч и напряжением 18 В. Двухскоростной редуктор и 21+1 ступеней крутящего момента. Частота вращения шпинделя: 600-1900 об/мин.
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Дрель-шуруповерт обладает Li-lon аккумулятором с емкостью 1,5 А*ч и напряжением 18 В. Двухскоростной редуктор и 21+1 ступеней крутящего момента. Частота вращения шпинделя: 600-1900 об/мин.
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