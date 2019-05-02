Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD796D2
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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 127560
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
70
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
34000 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8
Высота, см
21.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
44х34х12
Вес, кг.
4
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD796D2
Ударная дрель-шуруповерт. Используется в бытовых целях для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежа. Работает от аккумулятора. Вес инструмента - 1.6 кг
Видео:
Видеообзор на Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD796D2
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
70
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
34000 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8
Высота, см
21.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Ударная дрель-шуруповерт. Используется в бытовых целях для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежа. Работает от аккумулятора. Вес инструмента - 1.6 кг
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Видео:
Видеообзор на Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD796D2
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Крутящий момент,
Время работы от аккумулятора,
Небольшой вес
Цена
Недостатки:
Кейс. Слишком большой и странное расположение внутри - вместо того, что бы сместить к одной стороне и выделить место под сверла и тд, размещение по центру, ни туда-ни сюд
Достоинства:
Отлично крутит, к эргономике нет претензий, подсветка просто огонь! Аккумуляторы тоже недурные ( хотя сравнить не с чем) заряжаются за35 минут ( 2 Ач).
Недостатки:
Надёжность. (обновляю. после ремонта по гарантии всё Гуд). Так что после покупки следует побольше поработать и не жалеть=)
Комментарий:
В моё отсутствие на даче жена крепила скобы для профилей (которые под гипсокартон) сверло 6мм по бетону. Шурик с такой работой справлялся играючи, но за пару не шибко интенсивных дней работы редуктор стал скидывать режим перфоратора самостоятельно, и заклинило патрон. И масло потекло из редуктора. Сверло невозможно было достать ( зажимает патрон отлично - это наверное к достоинствам). Пришлось везти в официальный сервис (он в москве один походу), благо его там отремонтировали. причём за пару дней. Но что именно сломалось говорить отказались наотрез! даже никакого заключения не дали или списка проделанных работ. Впечатления двойственные пока что. Дальнейшая эксплуатация покажет.. (обновлено. несколько месяцев после ремонта. полёт нормальный)
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD796D2
Достоинства:
Крутящий момент,
Время работы от аккумулятора,
Небольшой вес
Цена
Недостатки:
Кейс. Слишком большой и странное расположение внутри - вместо того, что бы сместить к одной стороне и выделить место под сверла и тд, размещение по центру, ни туда-ни сюд
Достоинства:
Отлично крутит, к эргономике нет претензий, подсветка просто огонь! Аккумуляторы тоже недурные ( хотя сравнить не с чем) заряжаются за35 минут ( 2 Ач).
Недостатки:
Надёжность. (обновляю. после ремонта по гарантии всё Гуд). Так что после покупки следует побольше поработать и не жалеть=)
Комментарий:
В моё отсутствие на даче жена крепила скобы для профилей (которые под гипсокартон) сверло 6мм по бетону. Шурик с такой работой справлялся играючи, но за пару не шибко интенсивных дней работы редуктор стал скидывать режим перфоратора самостоятельно, и заклинило патрон. И масло потекло из редуктора. Сверло невозможно было достать ( зажимает патрон отлично - это наверное к достоинствам). Пришлось везти в официальный сервис (он в москве один походу), благо его там отремонтировали. причём за пару дней. Но что именно сломалось говорить отказались наотрез! даже никакого заключения не дали или списка проделанных работ. Впечатления двойственные пока что. Дальнейшая эксплуатация покажет.. (обновлено. несколько месяцев после ремонта. полёт нормальный)