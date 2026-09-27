Дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT-XJ
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Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306239
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х34х13
Вес, кг.
3.47
Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT-XJ
Дрель-шуруповерт DEWALT DCD991NT работает от аккумулятора, поэтому может использоваться в любом месте, где отсутствует электричество. Инструмент оснащен бесщеточным двигателем, обладающим высокой производительностью. Регулирование крутящего момента осуществляется в 11 положениях, что позволяет обеспечить максимальную точность работ с крепежом. Дрель имеет прочный прорезиненный корпус и компактные размеры, увеличивающие комфорт ее использования. Наличие подсветки позволяет производить работы в местах с плохим освещением.
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Дрель-шуруповерт DEWALT DCD991NT работает от аккумулятора, поэтому может использоваться в любом месте, где отсутствует электричество. Инструмент оснащен бесщеточным двигателем, обладающим высокой производительностью. Регулирование крутящего момента осуществляется в 11 положениях, что позволяет обеспечить максимальную точность работ с крепежом. Дрель имеет прочный прорезиненный корпус и компактные размеры, увеличивающие комфорт ее использования. Наличие подсветки позволяет производить работы в местах с плохим освещением.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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