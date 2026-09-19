Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bosch GSB 18V-50 (06019H5120)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345976
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
39
Длина, м
44
Высота, см
11.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х11
Вес, кг.
1.8
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bosch GSB 18V-50 (06019H5120)
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120 применяется для закручивания крепежа, а также сверления отверстий в мягких и твердых материалах. Поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами, что обеспечивает бесперебойную работу. Бесщеточный двигатель способствует максимальной производительности. Подсветка оптимально освещает рабочую область в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени и усилий.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
39
Длина, м
44
Высота, см
11.2
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120 применяется для закручивания крепежа, а также сверления отверстий в мягких и твердых материалах. Поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами, что обеспечивает бесперебойную работу. Бесщеточный двигатель способствует максимальной производительности. Подсветка оптимально освещает рабочую область в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени и усилий.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bosch GSB 18V-50 (06019H5120) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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