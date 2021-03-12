Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
820
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
15
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273775
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT
Мощная бесщёточная ударная дрель/шуруповёрт DeWalt в линейке 18В XR Li-Ion XRP.
Новая высокомощная дрель - шуруповёрт с увеличенной производительностью сверления в камне.
Новый 3-х позиционный включатель LED подстветки рабочей области с функцией фонаря на 20 минут.
Бесшумный 3-х скоростной редуктор обеспечивает лучшую производительность и долгий срок службы инструмента.
11-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и с шурупами разного размера.
Инструмент поставляется в чемодане TStak, совместимом с другими чемоданами TStak, которые объединяются в удобную систему хранени/транспортировки инструмента.
13 мм быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой вращения для быстрой смены принадлежностей.
Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом.
Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя.
Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы.
Комплектация:
Магнитный держатель бит.
Многопозиционная боковая рукоятка.
Чемодан системы TSTAK.
Без аккумулятора и ЗУ.
Мощная бесщёточная ударная дрель/шуруповёрт DeWalt в линейке 18В XR Li-Ion XRP.
Новая высокомощная дрель - шуруповёрт с увеличенной производительностью сверления в камне.
Новый 3-х позиционный включатель LED подстветки рабочей области с функцией фонаря на 20 минут.
Бесшумный 3-х скоростной редуктор обеспечивает лучшую производительность и долгий срок службы инструмента.
11-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и с шурупами разного размера.
Инструмент поставляется в чемодане TStak, совместимом с другими чемоданами TStak, которые объединяются в удобную систему хранени/транспортировки инструмента.
13 мм быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой вращения для быстрой смены принадлежностей.
Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом.
Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя.
Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы.
Комплектация:
Магнитный держатель бит.
Многопозиционная боковая рукоятка.
Чемодан системы TSTAK.
Без аккумулятора и ЗУ.
Комментарий:
Dewalt DCD996 6FA13
отличная дрель-шуруповерт,пользуюсь с удовольствием
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT
Достоинства:
надежность
Недостатки:
нет
Комментарий:
Dewalt DCD996 6FA13
отличная дрель-шуруповерт,пользуюсь с удовольствием