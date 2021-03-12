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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
820
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
15
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273775
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
820
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
кейс
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
95
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
15
Макс. диаметр сверления бетона
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Кол-во ударов
0 - 8600 / 0 - 25500 / 0 - 38250 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Ширина, см
7
Длина, см
21.3
Высота, см
20.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
44х33х12
Вес, кг.
3.57

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT

Мощная бесщёточная ударная дрель/шуруповёрт DeWalt в линейке 18В XR Li-Ion XRP. Новая высокомощная дрель - шуруповёрт с увеличенной производительностью сверления в камне. Новый 3-х позиционный включатель LED подстветки рабочей области с функцией фонаря на 20 минут. Бесшумный 3-х скоростной редуктор обеспечивает лучшую производительность и долгий срок службы инструмента. 11-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и с шурупами разного размера. Инструмент поставляется в чемодане TStak, совместимом с другими чемоданами TStak, которые объединяются в удобную систему хранени/транспортировки инструмента. 13 мм быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой вращения для быстрой смены принадлежностей. Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя. Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы. Комплектация: Магнитный держатель бит. Многопозиционная боковая рукоятка. Чемодан системы TSTAK. Без аккумулятора и ЗУ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Двухскоростные


Теги товара: Безударные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD996NT

12.03.2021
Сергей

Достоинства:
надежность

Недостатки:
нет

Комментарий:
Dewalt DCD996 6FA13
отличная дрель-шуруповерт,пользуюсь с удовольствием



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
820
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
кейс
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
3
Развернуть
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
95
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
15
Макс. диаметр сверления бетона
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Кол-во ударов
0 - 8600 / 0 - 25500 / 0 - 38250 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Ширина, см
7
Длина, см
21.3
Высота, см
20.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Мощная бесщёточная ударная дрель/шуруповёрт DeWalt в линейке 18В XR Li-Ion XRP. Новая высокомощная дрель - шуруповёрт с увеличенной производительностью сверления в камне. Новый 3-х позиционный включатель LED подстветки рабочей области с функцией фонаря на 20 минут. Бесшумный 3-х скоростной редуктор обеспечивает лучшую производительность и долгий срок службы инструмента. 11-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и с шурупами разного размера. Инструмент поставляется в чемодане TStak, совместимом с другими чемоданами TStak, которые объединяются в удобную систему хранени/транспортировки инструмента. 13 мм быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой вращения для быстрой смены принадлежностей. Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя. Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы. Комплектация: Магнитный держатель бит. Многопозиционная боковая рукоятка. Чемодан системы TSTAK. Без аккумулятора и ЗУ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Двухскоростные


Теги товара: Безударные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.03.2021
Сергей

Достоинства:
надежность

Недостатки:
нет

Комментарий:
Dewalt DCD996 6FA13
отличная дрель-шуруповерт,пользуюсь с удовольствием


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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