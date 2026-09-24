Дрель-шуруповерт DeWalt DCD800E1T-QW
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722621
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, кейс TSTAK, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
90
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Ширина, см
33.5
Длина, см
43.5
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х13
Вес, кг.
3.83
Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD800E1T-QW
Бесщеточная дрель-шуруповерт DEWALT 2 скорости, 1 АКБ 18 В XR Li-Ion DCD800E1T-QW разработана для строительных и ремонтных работ. Выполняет операции по сверлению отверстий и закручиванию/откручиванию крепежных элементов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, кейс TSTAK, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
90
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Ширина, см
33.5
Длина, см
43.5
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Бесщеточная дрель-шуруповерт DEWALT 2 скорости, 1 АКБ 18 В XR Li-Ion DCD800E1T-QW разработана для строительных и ремонтных работ. Выполняет операции по сверлению отверстий и закручиванию/откручиванию крепежных элементов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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