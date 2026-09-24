Винтоверт DeWalt DCF840D2T-QW
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722628
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс TSTAK, упаковка
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
192
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4200 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
длина 100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х12
Вес, кг.
3.62
Описание товара Винтоверт DeWalt DCF840D2T-QW
Бесщеточный ультракомпактный импульсный шуруповерт Dewalt 18 В XR DCF840D2T-QW удобен для работы в стесненных условиях благодаря компактному корпусу. Имеет бесщеточный двигатель, который увеличивает мощность на 20% по сравнению со стандартным шуруповертом. Бесключевой подпружиненный держатель с фиксатором обеспечивает быструю замену насадок. Полностью металлические редуктор и ударный механизм обладают высоким рабочим ресурсом и производительностью. Литий-ионные аккумуляторы не имеют эффекта памяти и саморазряда.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс TSTAK, упаковка
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
192
Развернуть
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4200 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
длина 100
Страна производитель
Китай
Бесщеточный ультракомпактный импульсный шуруповерт Dewalt 18 В XR DCF840D2T-QW удобен для работы в стесненных условиях благодаря компактному корпусу. Имеет бесщеточный двигатель, который увеличивает мощность на 20% по сравнению со стандартным шуруповертом. Бесключевой подпружиненный держатель с фиксатором обеспечивает быструю замену насадок. Полностью металлические редуктор и ударный механизм обладают высоким рабочим ресурсом и производительностью. Литий-ионные аккумуляторы не имеют эффекта памяти и саморазряда.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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