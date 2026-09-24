Винтоверт DeWalt DCF870NT-XJ
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Характеристики
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722638
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, кейс
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
56
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4200 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х14
Вес, кг.
2.74
Описание товара Винтоверт DeWalt DCF870NT-XJ
Бесщеточный масляный импульсный шуруповерт DEWALT DCF870 используется для закручивания и откручивания крепежа. Его ударный механизм расположен в специальной масляной ванне, благодаря чему обеспечивается более стабильный крутящий момент, а также сильно снижается уровень шума в данной модели он 57% ниже, чем у обычных ударных шуруповертов. Благодаря шестигранному держателю с автоматической фиксацией можно быстро менять насадки и работать в узких местах. Для освещения рабочей области предусмотрены три кольцевых светодиода, а прорезиненная рукоятка уменьшает вибрацию и обеспечивает удобство и комфорт оператора.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, кейс
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
56
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4200 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Бесщеточный масляный импульсный шуруповерт DEWALT DCF870 используется для закручивания и откручивания крепежа. Его ударный механизм расположен в специальной масляной ванне, благодаря чему обеспечивается более стабильный крутящий момент, а также сильно снижается уровень шума в данной модели он 57% ниже, чем у обычных ударных шуруповертов. Благодаря шестигранному держателю с автоматической фиксацией можно быстро менять насадки и работать в узких местах. Для освещения рабочей области предусмотрены три кольцевых светодиода, а прорезиненная рукоятка уменьшает вибрацию и обеспечивает удобство и комфорт оператора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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