Шуруповерт DeWalt DCD805P2T-QW аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
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Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690161
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор - 2шт., зарядное устройство, кейс
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
90
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
34000 уд/мин
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
12
Длина, м
34
Высота, см
12.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
44х35х13
Вес, кг.
4.9
Описание товара Шуруповерт DeWalt DCD805P2T-QW аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dewalt DCD 805 P2T DCD805P2T-QW пригодится при отделочных, ремонтных и строительных работах для сверления отверстий и заворачивания крепежа. Питается от литий-ионного аккумулятора.
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор - 2шт., зарядное устройство, кейс
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
90
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
34000 уд/мин
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
12
Длина, м
34
Высота, см
12.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dewalt DCD 805 P2T DCD805P2T-QW пригодится при отделочных, ремонтных и строительных работах для сверления отверстий и заворачивания крепежа. Питается от литий-ионного аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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