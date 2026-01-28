Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч)

Источник: Я ндекс Маркет

Юрий П.



Достаточно не плохой бесщёточный шуруповёрт. Большой крутящий момент в 100 Нм ! , запасной аккумулятор в 4Ач , зарядное устройство, кейс. Если суммарно сложить всё указанное, то достаточно не плохое соотношение цена/качество, тем более если учесть , что в аккумуляторах стоят достаточно неплохие сильнотоковые батареи, и цена каждой подобной батареи порядка 6000р., то суммарно по цене всё очень не плохо выходит. Одна батарея пришла с зарядкой 20,18 В, вторая 20,20. Ещё одним не маловажным плюсом можно назвать порог зарядки в 21В зарядным устройством, что очень впечатлило, т.к. другие зарядки или недозаряжают аккумуляторы, либо перезаряжают их. Даже родная Макитовская делает это хуже. И , кстати, аккумуляторы совместимы с системой Макита 18 В, что существенно, но вот родная Макитовская зарядка заряжает аккумуляторы током 9 А ( чтобы быстрее зарядить), убивая аккумуляторы, а вот эта зарядка заряжает током в 3 А, что позволяет достаточно сильно беречь аккумуляторы. Если придираться, то к минусам можно отнести пластик кейса ( достаточно дешёвого на мой взгляд, подобный обычно китайцы используют), и снизу кейса нет петель- просто две половинки кейса снизу удерживаются этим же пластиком, что в дальнейшем приведёт к тому, что со временем в этом месте пластик перетрётся/лопнет, и кейс развалится по палам. Но в целом однозначно можно рекомендовать данный набор к покупке