Дрель-шуруповерт Makita DF001GZ аккум. патрон:быстрозажимной
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Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
76
Макс. диаметр сверления металла
20
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695035
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
шуруповерт, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
140
Макс. диаметр сверления дерева
76
Макс. диаметр сверления металла
20
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
18.1
Длина, м
28.2
Высота, см
8.6
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
42х20х14
Вес, кг.
2.6
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DF001GZ аккум. патрон:быстрозажимной
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita XGT BL 40В DF001GZ – мощный 2-х скоростной инструмент с бесщеточным BL-двигателем и электронным управлением. Подходит для продолжительных интенсивных работ по сверлению/закручиванию.
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Теги товара: Двухскоростные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
шуруповерт, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
140
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
76
Макс. диаметр сверления металла
20
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
18.1
Длина, м
28.2
Высота, см
8.6
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita XGT BL 40В DF001GZ – мощный 2-х скоростной инструмент с бесщеточным BL-двигателем и электронным управлением. Подходит для продолжительных интенсивных работ по сверлению/закручиванию.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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