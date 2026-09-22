Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732574
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Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ предназначена для работы с крепежом и обычного сверления. Она оснащена бесщеточным двигателем, благодаря чему увеличивается рабочий ресурс. Рукоятка имеет мягкое покрытие, что способствует комфортному рабочему процессу. Модель работает от LI-lon аккумулятора (приобретается отдельно), который отличается отсутствием саморазряда и эффекта памяти, постоянной готовностью к работе.
Преимущества:
Быстрозажимной 13 мм патрон
Технология XPT для лучшей защиты инструмента от пыли и влаги
Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки
20 установок крутящего момента + режим сверления
Две скорости вращения для решения различных задач
Подсветка рабочей зоны
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ предназначена для работы с крепежом и обычного сверления. Она оснащена бесщеточным двигателем, благодаря чему увеличивается рабочий ресурс. Рукоятка имеет мягкое покрытие, что способствует комфортному рабочему процессу. Модель работает от LI-lon аккумулятора (приобретается отдельно), который отличается отсутствием саморазряда и эффекта памяти, постоянной готовностью к работе.
Преимущества:
Быстрозажимной 13 мм патрон
Технология XPT для лучшей защиты инструмента от пыли и влаги
Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки
20 установок крутящего момента + режим сверления
Две скорости вращения для решения различных задач
Подсветка рабочей зоны
Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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