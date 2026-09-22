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Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

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Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732574
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
АКБ 2х3,0 Ач, - ЗУ, - кейс Makpac 2.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
длина 167 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х22
Вес, кг.
4.8

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ предназначена для работы с крепежом и обычного сверления. Она оснащена бесщеточным двигателем, благодаря чему увеличивается рабочий ресурс. Рукоятка имеет мягкое покрытие, что способствует комфортному рабочему процессу. Модель работает от LI-lon аккумулятора (приобретается отдельно), который отличается отсутствием саморазряда и эффекта памяти, постоянной готовностью к работе. Преимущества: Быстрозажимной 13 мм патрон Технология XPT для лучшей защиты инструмента от пыли и влаги Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки 20 установок крутящего момента + режим сверления Две скорости вращения для решения различных задач Подсветка рабочей зоны



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
АКБ 2х3,0 Ач, - ЗУ, - кейс Makpac 2.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
длина 167 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ предназначена для работы с крепежом и обычного сверления. Она оснащена бесщеточным двигателем, благодаря чему увеличивается рабочий ресурс. Рукоятка имеет мягкое покрытие, что способствует комфортному рабочему процессу. Модель работает от LI-lon аккумулятора (приобретается отдельно), который отличается отсутствием саморазряда и эффекта памяти, постоянной готовностью к работе. Преимущества: Быстрозажимной 13 мм патрон Технология XPT для лучшей защиты инструмента от пыли и влаги Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки 20 установок крутящего момента + режим сверления Две скорости вращения для решения различных задач Подсветка рабочей зоны


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Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


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