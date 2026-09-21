Дрель-шуруповерт DeWalt DCD805NT аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710729
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, кейс TSTAK, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
90
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
34000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
34.7
Длина, м
43.6
Высота, см
12.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х13
Вес, кг.
3.2
Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD805NT аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Одномуфтовый быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой шпинделя.Усовершенствованный полностью металлический двухскоростной планетарный редуктор.15 установок крутящего момента + режим сверления.Электронная регулировка скорости и ревер.Яркая регулируемая и поворотная светодиодная LED подсветка с 3 режимами работы.
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, кейс TSTAK, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
90
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
34000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
34.7
Длина, м
43.6
Высота, см
12.8
Страна производитель
Китай
Одномуфтовый быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой шпинделя.Усовершенствованный полностью металлический двухскоростной планетарный редуктор.15 установок крутящего момента + режим сверления.Электронная регулировка скорости и ревер.Яркая регулируемая и поворотная светодиодная LED подсветка с 3 режимами работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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