Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690166
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 2 шт, документация, зарядное устройство
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
да
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5.4
Длина, м
17.7
Высота, см
22.9
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
34х29х9
Вес, кг.
1.3
Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3001)
Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 185-LI предназначен для закручивания саморезов, шурупов и других крепежных элементов диаметром до 10 мм, а также сверления отверстий в металле, дереве, пластике. Максимальная скорость вращения шпинделя составляет 1900 об/мин. Благодаря автономности, компактным размерам и светодиодной подсветке с инструментом удобно работать в труднодоступных и слабоосвещенных местах.
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 2 шт, документация, зарядное устройство
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
да
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5.4
Длина, м
17.7
Высота, см
22.9
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 185-LI предназначен для закручивания саморезов, шурупов и других крепежных элементов диаметром до 10 мм, а также сверления отверстий в металле, дереве, пластике. Максимальная скорость вращения шпинделя составляет 1900 об/мин. Благодаря автономности, компактным размерам и светодиодной подсветке с инструментом удобно работать в труднодоступных и слабоосвещенных местах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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