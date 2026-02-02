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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22)

20 Отзывы
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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 25
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 26
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
11 730 руб.  17 000 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696221
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22)
11 730 руб. -31%
17 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея – 2 шт, быстрозарядное устройство, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
225х193х220 мм
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
37х30х11
Вес, кг.
2.9

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22)

Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DBS-201-22 предназначена для сверления (в том числе ударного) отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки . Ударная функция расширяет возможности использования инструмента и позволяет сверлить кирпич и легкий бетон. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумуляторные батареи. Подсветка позволяет комфортно работать при недостаточном освещении. Плата управления батареи с технологией Z-control обеспечивает: Защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки, Защиту от КЗ контактов, Балансировку элементов для полной зарядки каждого из них индивидуально Ударная функция расширяет возможности использования инструмента и позволяет сверлить кирпич и легкий бетон Высокие крутящий момент и надежность благодаря оптимальному подбору параметров пары двигатель-редуктор Усиленный двухскоростной редуктор с металлическим корпусом для передачи значительного крутящего момента Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне Быстрозарядное интеллектуальное устройство с системой Ультра Подходит для использования в качестве ледобура (при условии сверления на 1й скорости, буром правого вращения не более 100 мм диаметром) Подсветка рабочего места не перекрывается патроном Скоба крепления на поясе и битодержатель устанавливаются с любой стороны инструмента Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой Фирменный кейс с отсеком для хранения бит Дрель-шуруповерт Аккумуляторная батарея – 2 шт. Быстрозарядное устройство Дополнительная рукоятка Бита Поясная скоба Инструкции по безопасности Руководство по эксплуатации Кейс



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22)

Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте!! Такая ситуация!! Три отверстия в дереве и он замолчал! Как быть!?
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Иванков Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь. Все лето использовал почти каждый день в разных режимах. Так же понравилось, что кейс очень вместительный, все необходимые сопутствующие инструменты вместились.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде оригинал. Батареи заряжены. Крутит отлично. В общем работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий, мощности хватает для закручивания конструкционных саморезов 180 мм
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Н. Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Купил в подарок сыну. По комплектации все в порядке. Пришло опломбировано все. Шуруповерт исправен. АКБ рабочие. Зарядка заряжает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт оригинальный, но -бал конкретно модели, минимальное сопротивление закручивания жесткое, пыль попадает в индикатор заряда АКБ и лично для меня недостаток - это фонарь на акб тк не удобно подсвечивать рабочую зону, в остальном шуруповерт хороший, удобный и компактный, качество пластика и метала нормальное, но подгонка деталей так себе, например, чтобы нажать кнопку на акб для снятия нужно приложить усилия (мб притрется). В целом пойдет, но я ожидал большего
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Мощный. Отлично работает как ударная дрель. Вгрызается в бетон на ура!
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шурик со своей задачей справляется отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт выглядит отлично, кейс не плохой, не знаю почему некоторые его хаяли. Срок изготовления 07.23, в плане АКБ это немного напрягает. Один аккумулятор был полностью заряжен, второй на половину севший, после покупки зарядил оба до 100%. В работе пока не успел попробовать. Кейс пришёл в плёнке и с пломбой (хомут), но сбоку была наклейка со штрих кодом, что означает что аппарат до меня не вскрывали.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Рушан З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповёрт как для ремонта авто так и для дома
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант) Один попался через пару месяцев мотор умер, но поменяли все окей
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант) Один попался через пару месяцев мотор умер, но поменяли все окей
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный шуруповерт-дрель-перфоратор . С высоким крутяшим моментом. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный шуруповерт-дрель-перфоратор . С высоким крутяшим моментом. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект. пломба контроля качества целая. проверил сразу- работает,батареи заряжены. надо проверять в работе!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект. пломба контроля качества целая. проверил сразу- работает,батареи заряжены. надо проверять в работе!
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая дрель-шуруповерт, мощная, отличный помощник в простом и сложном ремонте, 2 акб, заряжаются около 30 мин
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая дрель-шуруповерт, мощная, отличный помощник в простом и сложном ремонте, 2 акб, заряжаются около 30 мин
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась, с подсветкой и мощная. Однозначно рекомендую товар к покупке, не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась, с подсветкой и мощная. Однозначно рекомендую товар к покупке, не пожалеете



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея – 2 шт, быстрозарядное устройство, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
225х193х220 мм
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DBS-201-22 предназначена для сверления (в том числе ударного) отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки . Ударная функция расширяет возможности использования инструмента и позволяет сверлить кирпич и легкий бетон. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумуляторные батареи. Подсветка позволяет комфортно работать при недостаточном освещении. Плата управления батареи с технологией Z-control обеспечивает: Защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки, Защиту от КЗ контактов, Балансировку элементов для полной зарядки каждого из них индивидуально Ударная функция расширяет возможности использования инструмента и позволяет сверлить кирпич и легкий бетон Высокие крутящий момент и надежность благодаря оптимальному подбору параметров пары двигатель-редуктор Усиленный двухскоростной редуктор с металлическим корпусом для передачи значительного крутящего момента Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне Быстрозарядное интеллектуальное устройство с системой Ультра Подходит для использования в качестве ледобура (при условии сверления на 1й скорости, буром правого вращения не более 100 мм диаметром) Подсветка рабочего места не перекрывается патроном Скоба крепления на поясе и битодержатель устанавливаются с любой стороны инструмента Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой Фирменный кейс с отсеком для хранения бит Дрель-шуруповерт Аккумуляторная батарея – 2 шт. Быстрозарядное устройство Дополнительная рукоятка Бита Поясная скоба Инструкции по безопасности Руководство по эксплуатации Кейс


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте!! Такая ситуация!! Три отверстия в дереве и он замолчал! Как быть!?
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Иванков Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь. Все лето использовал почти каждый день в разных режимах. Так же понравилось, что кейс очень вместительный, все необходимые сопутствующие инструменты вместились.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде оригинал. Батареи заряжены. Крутит отлично. В общем работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий, мощности хватает для закручивания конструкционных саморезов 180 мм
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Н. Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Купил в подарок сыну. По комплектации все в порядке. Пришло опломбировано все. Шуруповерт исправен. АКБ рабочие. Зарядка заряжает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт оригинальный, но -бал конкретно модели, минимальное сопротивление закручивания жесткое, пыль попадает в индикатор заряда АКБ и лично для меня недостаток - это фонарь на акб тк не удобно подсвечивать рабочую зону, в остальном шуруповерт хороший, удобный и компактный, качество пластика и метала нормальное, но подгонка деталей так себе, например, чтобы нажать кнопку на акб для снятия нужно приложить усилия (мб притрется). В целом пойдет, но я ожидал большего
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Мощный. Отлично работает как ударная дрель. Вгрызается в бетон на ура!
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шурик со своей задачей справляется отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт выглядит отлично, кейс не плохой, не знаю почему некоторые его хаяли. Срок изготовления 07.23, в плане АКБ это немного напрягает. Один аккумулятор был полностью заряжен, второй на половину севший, после покупки зарядил оба до 100%. В работе пока не успел попробовать. Кейс пришёл в плёнке и с пломбой (хомут), но сбоку была наклейка со штрих кодом, что означает что аппарат до меня не вскрывали.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Рушан З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповёрт как для ремонта авто так и для дома
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант) Один попался через пару месяцев мотор умер, но поменяли все окей
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант) Один попался через пару месяцев мотор умер, но поменяли все окей
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный шуруповерт-дрель-перфоратор . С высоким крутяшим моментом. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный шуруповерт-дрель-перфоратор . С высоким крутяшим моментом. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект. пломба контроля качества целая. проверил сразу- работает,батареи заряжены. надо проверять в работе!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект. пломба контроля качества целая. проверил сразу- работает,батареи заряжены. надо проверять в работе!
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая дрель-шуруповерт, мощная, отличный помощник в простом и сложном ремонте, 2 акб, заряжаются около 30 мин
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая дрель-шуруповерт, мощная, отличный помощник в простом и сложном ремонте, 2 акб, заряжаются около 30 мин
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась, с подсветкой и мощная. Однозначно рекомендую товар к покупке, не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась, с подсветкой и мощная. Однозначно рекомендую товар к покупке, не пожалеете


Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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