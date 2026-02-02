Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22)
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DBS-201-22 предназначена для сверления (в том числе ударного) отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки . Ударная функция расширяет возможности использования инструмента и позволяет сверлить кирпич и легкий бетон. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумуляторные батареи. Подсветка позволяет комфортно работать при недостаточном освещении. Плата управления батареи с технологией Z-control обеспечивает: Защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки, Защиту от КЗ контактов, Балансировку элементов для полной зарядки каждого из них индивидуально Ударная функция расширяет возможности использования инструмента и позволяет сверлить кирпич и легкий бетон Высокие крутящий момент и надежность благодаря оптимальному подбору параметров пары двигатель-редуктор Усиленный двухскоростной редуктор с металлическим корпусом для передачи значительного крутящего момента Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне Быстрозарядное интеллектуальное устройство с системой Ультра Подходит для использования в качестве ледобура (при условии сверления на 1й скорости, буром правого вращения не более 100 мм диаметром) Подсветка рабочего места не перекрывается патроном Скоба крепления на поясе и битодержатель устанавливаются с любой стороны инструмента Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой Фирменный кейс с отсеком для хранения бит Дрель-шуруповерт Аккумуляторная батарея – 2 шт. Быстрозарядное устройство Дополнительная рукоятка Бита Поясная скоба Инструкции по безопасности Руководство по эксплуатации Кейс
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Теги товара: Двухскоростные
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте!! Такая ситуация!! Три отверстия в дереве и он замолчал! Как быть!?
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь. Все лето использовал почти каждый день в разных режимах. Так же понравилось, что кейс очень вместительный, все необходимые сопутствующие инструменты вместились.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде оригинал. Батареи заряжены. Крутит отлично. В общем работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий, мощности хватает для закручивания конструкционных саморезов 180 мм
Достоинства:
Комментарий:
Купил в подарок сыну. По комплектации все в порядке. Пришло опломбировано все. Шуруповерт исправен. АКБ рабочие. Зарядка заряжает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт оригинальный, но -бал конкретно модели, минимальное сопротивление закручивания жесткое, пыль попадает в индикатор заряда АКБ и лично для меня недостаток - это фонарь на акб тк не удобно подсвечивать рабочую зону, в остальном шуруповерт хороший, удобный и компактный, качество пластика и метала нормальное, но подгонка деталей так себе, например, чтобы нажать кнопку на акб для снятия нужно приложить усилия (мб притрется). В целом пойдет, но я ожидал большего
Достоинства:
Комментарий:
Мощный. Отлично работает как ударная дрель. Вгрызается в бетон на ура!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шурик со своей задачей справляется отлично
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт выглядит отлично, кейс не плохой, не знаю почему некоторые его хаяли. Срок изготовления 07.23, в плане АКБ это немного напрягает. Один аккумулятор был полностью заряжен, второй на половину севший, после покупки зарядил оба до 100%. В работе пока не успел попробовать. Кейс пришёл в плёнке и с пломбой (хомут), но сбоку была наклейка со штрих кодом, что означает что аппарат до меня не вскрывали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт как для ремонта авто так и для дома
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант) Один попался через пару месяцев мотор умер, но поменяли все окей
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант) Один попался через пару месяцев мотор умер, но поменяли все окей
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный шуруповерт-дрель-перфоратор . С высоким крутяшим моментом. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный шуруповерт-дрель-перфоратор . С высоким крутяшим моментом. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект. пломба контроля качества целая. проверил сразу- работает,батареи заряжены. надо проверять в работе!
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект. пломба контроля качества целая. проверил сразу- работает,батареи заряжены. надо проверять в работе!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая дрель-шуруповерт, мощная, отличный помощник в простом и сложном ремонте, 2 акб, заряжаются около 30 мин
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая дрель-шуруповерт, мощная, отличный помощник в простом и сложном ремонте, 2 акб, заряжаются около 30 мин
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась, с подсветкой и мощная. Однозначно рекомендую товар к покупке, не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась, с подсветкой и мощная. Однозначно рекомендую товар к покупке, не пожалеете
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-22)
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте!! Такая ситуация!! Три отверстия в дереве и он замолчал! Как быть!?
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь. Все лето использовал почти каждый день в разных режимах. Так же понравилось, что кейс очень вместительный, все необходимые сопутствующие инструменты вместились.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде оригинал. Батареи заряжены. Крутит отлично. В общем работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий, мощности хватает для закручивания конструкционных саморезов 180 мм
Достоинства:
Комментарий:
Купил в подарок сыну. По комплектации все в порядке. Пришло опломбировано все. Шуруповерт исправен. АКБ рабочие. Зарядка заряжает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт оригинальный, но -бал конкретно модели, минимальное сопротивление закручивания жесткое, пыль попадает в индикатор заряда АКБ и лично для меня недостаток - это фонарь на акб тк не удобно подсвечивать рабочую зону, в остальном шуруповерт хороший, удобный и компактный, качество пластика и метала нормальное, но подгонка деталей так себе, например, чтобы нажать кнопку на акб для снятия нужно приложить усилия (мб притрется). В целом пойдет, но я ожидал большего
Достоинства:
Комментарий:
Мощный. Отлично работает как ударная дрель. Вгрызается в бетон на ура!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шурик со своей задачей справляется отлично
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт выглядит отлично, кейс не плохой, не знаю почему некоторые его хаяли. Срок изготовления 07.23, в плане АКБ это немного напрягает. Один аккумулятор был полностью заряжен, второй на половину севший, после покупки зарядил оба до 100%. В работе пока не успел попробовать. Кейс пришёл в плёнке и с пломбой (хомут), но сбоку была наклейка со штрих кодом, что означает что аппарат до меня не вскрывали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт как для ремонта авто так и для дома
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант) Один попался через пару месяцев мотор умер, но поменяли все окей
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант) Один попался через пару месяцев мотор умер, но поменяли все окей
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный шуруповерт-дрель-перфоратор . С высоким крутяшим моментом. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный шуруповерт-дрель-перфоратор . С высоким крутяшим моментом. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект. пломба контроля качества целая. проверил сразу- работает,батареи заряжены. надо проверять в работе!
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект. пломба контроля качества целая. проверил сразу- работает,батареи заряжены. надо проверять в работе!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая дрель-шуруповерт, мощная, отличный помощник в простом и сложном ремонте, 2 акб, заряжаются около 30 мин
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая дрель-шуруповерт, мощная, отличный помощник в простом и сложном ремонте, 2 акб, заряжаются около 30 мин
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась, с подсветкой и мощная. Однозначно рекомендую товар к покупке, не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась, с подсветкой и мощная. Однозначно рекомендую товар к покупке, не пожалеете