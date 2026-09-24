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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70)

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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 1
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 2
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 3
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 4
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 5
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 6
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 7
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 8
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 9
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 10
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 11
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 12
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 13
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 14
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 15
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 16
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716900
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70)
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
кейс, дополнительный аккумулятор, зарядное устройство
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
42
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70)

Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70)



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
кейс, дополнительный аккумулятор, зарядное устройство
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
42
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70)


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Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (709.2.2.70) - по цене 4400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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