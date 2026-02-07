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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121)

2 Отзывы
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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708482
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121)
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, битодержатель, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
195х220х60 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х6
Вес, г.
800

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121)

Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Удобный инструмент с крутящим моментом 45 Нм, компактной конструкцией и отличной эргономикой для сборки мебели, ремонта оборудования, комплектации силовых шкафов и т.д. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121)

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
Шурик просто огонь. Был до этого тоже зубр серенький. Больше 10 лет прослужил. Но этот мощнее. В руке лежит отлично. Магнитная площадка тоже удобное решение. До этого брал болгарку этой же серии. Продукция этой серии это как ножи Самуро по сравнению с обычными кухонниками( если кто понимает)
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный инструмент. уже не первый мой Зубренок. тянет очень неплохо для 12 вольт. мне для моих потребностей хватает. кому надо сильнее и надежнее-пусть покупают хилти за 50-70тыс.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, битодержатель, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
195х220х60 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Удобный инструмент с крутящим моментом 45 Нм, компактной конструкцией и отличной эргономикой для сборки мебели, ремонта оборудования, комплектации силовых шкафов и т.д. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
Шурик просто огонь. Был до этого тоже зубр серенький. Больше 10 лет прослужил. Но этот мощнее. В руке лежит отлично. Магнитная площадка тоже удобное решение. До этого брал болгарку этой же серии. Продукция этой серии это как ножи Самуро по сравнению с обычными кухонниками( если кто понимает)
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный инструмент. уже не первый мой Зубренок. тянет очень неплохо для 12 вольт. мне для моих потребностей хватает. кому надо сильнее и надежнее-пусть покупают хилти за 50-70тыс.


Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), BRUSHLESS, Профессионал (DB-121) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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