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Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ купить с доставкой в Москве
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Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ

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Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 1
Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 2
Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 3
Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 4
Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
  • Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 1
  • Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 2
  • Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 3
  • Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 4
  • Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
винтоверт, скоба поясная, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, коробка, упаковка
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
300
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3300 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
235x225x88
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х8
Вес, кг.
1.22

Описание товара Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ

Производительное изделие с передовым BRUSHLESS двигателем. Высокий крутящий момент в совокупности с большим ресурсом двигателя делают винтоверт необходимым инструментом в строительстве и сборочном производстве. Для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д.



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Отзывы о товаре Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
винтоверт, скоба поясная, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, коробка, упаковка
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
300
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
3300 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
235x225x88
Страна производитель
Китай
Описание
Производительное изделие с передовым BRUSHLESS двигателем. Высокий крутящий момент в совокупности с большим ресурсом двигателя делают винтоверт необходимым инструментом в строительстве и сборочном производстве. Для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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