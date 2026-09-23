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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) купить с доставкой в Москве
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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)

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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 1
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 2
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 3
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 4
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 5
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 6
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 7
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 8
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 9
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 1
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 2
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 3
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 4
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 5
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 6
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 7
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 8
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 9
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637960
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)
4 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель, аккумулятор, зарядное устройство, бита, кейс, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
35
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
8.5
Длина, см
29
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х9
Вес, кг.
1.82

Описание товара Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)

Технические характеристики Тип двигателя бесщеточный Max крутящий момент 35 Нм Жестк. вращ. момент 35 Нм Мягк.вращ. момент 18 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 12 В Емкость аккумулятора 2 А*ч Устройство аккумулятора обойма Количество аккумуляторов в комплекте 2 Наличие удара нет Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да Наличие подсветки да Тормоз двигателя есть Тип патрона быстрозажимной Блокировка шпинделя да Размер зажимаемой оснастки 0.8-10 мм Min размер оснастки 0.8 мм Мах размер оснастки 10 мм Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя 0-350/0-1350 об/мин Max частота вращения шпинделя 1350 об/мин Max диаметр сверления (металл) 8 мм Мах диаметр сверления (дерево) 25 мм Время заряда 1 ч Число ступеней крутящего момента 18+1 Зарядное устройство в комплекте есть Дополнительная рукоятка нет Наличие фонаря в комплекте нет Габариты без упаковки 200х150х58 мм Вес нетто 1 кг Тип аккумуляторный Съемный патрон нет Крепление на ремень нет Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели да Преимущества Высокий крутящий момент помогает выполнять работу быстро и эффективно. Быстрозажимной одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Быстрозарядное интеллектуальное устройство с током до 24 А заряжает батарею за 45 минут. Подсветка рабочего места помогает в условиях недостаточного освещения. Низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи. Высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению. Повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей. Гарантия производителя 12 месяцев



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель, аккумулятор, зарядное устройство, бита, кейс, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
35
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
8
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
8.5
Длина, см
29
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Технические характеристики Тип двигателя бесщеточный Max крутящий момент 35 Нм Жестк. вращ. момент 35 Нм Мягк.вращ. момент 18 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 12 В Емкость аккумулятора 2 А*ч Устройство аккумулятора обойма Количество аккумуляторов в комплекте 2 Наличие удара нет Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да Наличие подсветки да Тормоз двигателя есть Тип патрона быстрозажимной Блокировка шпинделя да Размер зажимаемой оснастки 0.8-10 мм Min размер оснастки 0.8 мм Мах размер оснастки 10 мм Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя 0-350/0-1350 об/мин Max частота вращения шпинделя 1350 об/мин Max диаметр сверления (металл) 8 мм Мах диаметр сверления (дерево) 25 мм Время заряда 1 ч Число ступеней крутящего момента 18+1 Зарядное устройство в комплекте есть Дополнительная рукоятка нет Наличие фонаря в комплекте нет Габариты без упаковки 200х150х58 мм Вес нетто 1 кг Тип аккумуляторный Съемный патрон нет Крепление на ремень нет Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели да Преимущества Высокий крутящий момент помогает выполнять работу быстро и эффективно. Быстрозажимной одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Быстрозарядное интеллектуальное устройство с током до 24 А заряжает батарею за 45 минут. Подсветка рабочего места помогает в условиях недостаточного освещения. Низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи. Высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению. Повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей. Гарантия производителя 12 месяцев


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4830 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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