Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)
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Характеристики
Описание товара Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)
Технические характеристики Тип двигателя бесщеточный Max крутящий момент 35 Нм Жестк. вращ. момент 35 Нм Мягк.вращ. момент 18 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 12 В Емкость аккумулятора 2 А*ч Устройство аккумулятора обойма Количество аккумуляторов в комплекте 2 Наличие удара нет Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да Наличие подсветки да Тормоз двигателя есть Тип патрона быстрозажимной Блокировка шпинделя да Размер зажимаемой оснастки 0.8-10 мм Min размер оснастки 0.8 мм Мах размер оснастки 10 мм Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя 0-350/0-1350 об/мин Max частота вращения шпинделя 1350 об/мин Max диаметр сверления (металл) 8 мм Мах диаметр сверления (дерево) 25 мм Время заряда 1 ч Число ступеней крутящего момента 18+1 Зарядное устройство в комплекте есть Дополнительная рукоятка нет Наличие фонаря в комплекте нет Габариты без упаковки 200х150х58 мм Вес нетто 1 кг Тип аккумуляторный Съемный патрон нет Крепление на ремень нет Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели да Преимущества Высокий крутящий момент помогает выполнять работу быстро и эффективно. Быстрозажимной одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Быстрозарядное интеллектуальное устройство с током до 24 А заряжает батарею за 45 минут. Подсветка рабочего места помогает в условиях недостаточного освещения. Низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи. Высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению. Повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей. Гарантия производителя 12 месяцев
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
Отзывы о товаре Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)