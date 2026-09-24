Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CD-40-21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб.
В наличии
Код товара: 712510
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4 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт, Аккумулятор, Зарядное устройство , Бита 50 мм, Скоба крепления, Руководство по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
21
Длина, м
25
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х15
Вес, кг.
2.06
Описание товара Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CD-40-21)
Компактная и недорогая дрель-шуруповерт STEHER предназначена для сверления и закручивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий.Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт, Аккумулятор, Зарядное устройство , Бита 50 мм, Скоба крепления, Руководство по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
21
Длина, м
25
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Компактная и недорогая дрель-шуруповерт STEHER предназначена для сверления и закручивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий.Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CD-40-21) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4070 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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