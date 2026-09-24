Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб.
В наличии
Код товара: 716896
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6 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
36
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
136x53x192 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х10
Вес, кг.
1.6
Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79)
Дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ КомбиМАКС ДА-10/12В 36 АПИ – профессиональный инструмент, который позволяет выполнять безударное сверление и откручивание/закручивание крепежных элементов. Для плавной регулировки крутящего момента предлагаются 2-скоростной редуктор и 20 положений крутящего момента. Подсветка ярко освещает необходимую область и повышает удобство в труднодоступных местах. ИНТЕРСКОЛ КомбиМАКС ДА-10/12В поставляется в комплекте с двумя литий-ионными аккумуляторами 12 В, которые имеют крепление по типу обойма. Световой индикатор помогает контролировать оставшийся заряд. В наборе также предусмотрены сменные патроны, зарядное устройство и кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
36
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
136x53x192 мм
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ КомбиМАКС ДА-10/12В 36 АПИ – профессиональный инструмент, который позволяет выполнять безударное сверление и откручивание/закручивание крепежных элементов. Для плавной регулировки крутящего момента предлагаются 2-скоростной редуктор и 20 положений крутящего момента. Подсветка ярко освещает необходимую область и повышает удобство в труднодоступных местах. ИНТЕРСКОЛ КомбиМАКС ДА-10/12В поставляется в комплекте с двумя литий-ионными аккумуляторами 12 В, которые имеют крепление по типу обойма. Световой индикатор помогает контролировать оставшийся заряд. В наборе также предусмотрены сменные патроны, зарядное устройство и кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Купить Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - по цене 6100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79)