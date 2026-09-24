Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 25
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 26
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 27
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 28
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 29
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 30
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 27
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 28
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 29
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 30
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708506
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165)
5 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, рукоятка дополнительная, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
330х375х95 мм
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
38х33х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165)

Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 165 Нм предназначена для работы с самым крупным крепежом (саморезы до 12 мм диаметром) и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Встроенная защита от обратного удара предотвращает повреждение кисти при резкой блокировке вала. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, рукоятка дополнительная, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
330х375х95 мм
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 165 Нм предназначена для работы с самым крупным крепежом (саморезы до 12 мм диаметром) и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Встроенная защита от обратного удара предотвращает повреждение кисти при резкой блокировке вала. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-165) - стоимость товара 5900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...