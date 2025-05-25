Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-201)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
В наличии
Код товара: 696216
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6 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
23.5
Длина, см
19.5
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
24х22х8
Вес, кг.
1.7
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-201)
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DB-201 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа / демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Бесщеточный двигатель Brushless обладает высоким крутящим моментом и высоким КПД. Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки. Широкий диапазон регулировки крутящего момента позволяет выполнять различные задачи. Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой – для комфортной работы.
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
23.5
Длина, см
19.5
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DB-201 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа / демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Бесщеточный двигатель Brushless обладает высоким крутящим моментом и высоким КПД. Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки. Широкий диапазон регулировки крутящего момента позволяет выполнять различные задачи. Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой – для комфортной работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт супер муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
хороший
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт, качество хорошее меня пока все устраивает
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-201) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-201)
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт супер муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
хороший
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт, качество хорошее меня пока все устраивает