Дрель ударная Makita HP1630 710Вт патрон:кулачковый реверс
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Характеристики
Тип товара
Дрели
Мощность
710
Лампа точечной подсветки
нет
Тип патрона
ключевой
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%6 210 руб. 8 141 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217979
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрели
Мощность
710
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Комплектация
Боковая рукоятка, кулачковый патрон, ключ для кулачкового патрона, коробка.
Тип патрона
ключевой
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. количество ударов в минуту
48000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Ширина, см
9.8
Высота, см
29.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х9
Вес, кг.
2.45
Описание товара Дрель ударная Makita HP1630 710Вт патрон:кулачковый реверс
Сетевая ударная дрель Makita HP1630 - это профессиональный универсальный инструмент, предназначенный для сверления отверстий в древесине, металле, кирпиче и лёгком бетоне. Дрель Makita HP1630 настолько проста в работе, что ей может пользоваться любой человек, даже без опыта обращения с инструментом.
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Бренд
Тип товара
Дрели
Мощность
710
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Комплектация
Боковая рукоятка, кулачковый патрон, ключ для кулачкового патрона, коробка.
Тип патрона
ключевой
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. количество ударов в минуту
48000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Ширина, см
9.8
Высота, см
29.5
Страна производитель
Китай
Сетевая ударная дрель Makita HP1630 - это профессиональный универсальный инструмент, предназначенный для сверления отверстий в древесине, металле, кирпиче и лёгком бетоне. Дрель Makita HP1630 настолько проста в работе, что ей может пользоваться любой человек, даже без опыта обращения с инструментом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, безударные двухскоростные, 500 вт, 1 квт, быстрозажимные, по металлу
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, безударные двухскоростные, 500 вт, 1 квт, быстрозажимные, по металлу
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Дрель ударная Makita HP1630 710Вт патрон:кулачковый реверс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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