Дрель ударная Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2 (330.1.0.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Тип патрона
ключевой
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб.
В наличии
Код товара: 74450
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 120 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Тип патрона
ключевой
Электронная регулировка частоты вращения
да
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
да
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
нет
Питание
от сети
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х23х10
Вес, кг.
4.4
Описание товара Дрель ударная Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2 (330.1.0.00)
питание - от сети, мощность - 1200 Вт
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Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Тип патрона
ключевой
Электронная регулировка частоты вращения
да
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
да
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
нет
Питание
от сети
Развернуть
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
питание - от сети, мощность - 1200 Вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель ударная Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2 (330.1.0.00) – стоимость товара 6120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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