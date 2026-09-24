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Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22)

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Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 17
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22)
6 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор – 2 шт., быстрозарядное устройство, двухсторонняя бита 50 мм (ph, pz), битодержатель, скоба поясная, руководство по эксплуатации, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Максимальный крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Макс. диаметр сверления (металл)
12
Макс. диаметр сверления (бетон)
10
Макс. частота вращения шпинделя
1400
Макс. количество ударов в минуту
22500
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Дополнительная рукоятка
нет
Питание
от аккумулятора
Аккумулятор в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
2
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
9
Габариты без упаковки
280x285x115
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х12
Вес, кг.
3.5

Описание товара Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22)

Ударная дрель-шуруповерт ЗУБР ДШУ-185-22 используется для сверления, в том числе ударного, отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Регулировка крутящего момента обеспечивает работу с крепежом различного размера. Бесключевой одномуфтовый патрон помогает быстро менять оснастку. Рукоятка с противоскользящей накладкой способствует лучшему контролю инструмента. Два аккумулятора в комплекте позволяют работать практически без перерывов. Встроенная подсветка создает дополнительный комфорт при работе в условиях слабого освещения.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор – 2 шт., быстрозарядное устройство, двухсторонняя бита 50 мм (ph, pz), битодержатель, скоба поясная, руководство по эксплуатации, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Развернуть
Максимальный крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Макс. диаметр сверления (металл)
12
Макс. диаметр сверления (бетон)
10
Макс. частота вращения шпинделя
1400
Макс. количество ударов в минуту
22500
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Дополнительная рукоятка
нет
Питание
от аккумулятора
Аккумулятор в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
2
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
9
Габариты без упаковки
280x285x115
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Ударная дрель-шуруповерт ЗУБР ДШУ-185-22 используется для сверления, в том числе ударного, отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Регулировка крутящего момента обеспечивает работу с крепежом различного размера. Бесключевой одномуфтовый патрон помогает быстро менять оснастку. Рукоятка с противоскользящей накладкой способствует лучшему контролю инструмента. Два аккумулятора в комплекте позволяют работать практически без перерывов. Встроенная подсветка создает дополнительный комфорт при работе в условиях слабого освещения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШУ-185-22) - данный товар вы можете купить по цене 6410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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