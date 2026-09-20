Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD12FU-Li в кейсе + набор 63 инструмента для дома, 12В, 2х2.0Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%3 280 руб. 3 328 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568171
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрели
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, зарядное устройство, аккумулятор, биты, сверла, удлинитель бит, набор крепежа, инструкция, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр патрона
10 мм
Максимальный крутящий момент
28
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. частота вращения шпинделя
1350
Электронная регулировка частоты вращения
да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2
Напряжение аккумулятора, В
12
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
23
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х19
Вес, кг.
2
Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD12FU-Li в кейсе + набор 63 инструмента для дома, 12В, 2х2.0Ач
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD12FU-Li 063-4094 – незаменимый инструмент для сверления отверстий в металле и дереве. Удобство использования достигается за счет облегченной эргономичной формы и обрезиненной рукоятки. Эффективность сверления обеспечивается двумя скоростями: низкой и высокой.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дрели
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, зарядное устройство, аккумулятор, биты, сверла, удлинитель бит, набор крепежа, инструкция, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр патрона
10 мм
Максимальный крутящий момент
28
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. частота вращения шпинделя
1350
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2
Напряжение аккумулятора, В
12
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
23
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD12FU-Li 063-4094 – незаменимый инструмент для сверления отверстий в металле и дереве. Удобство использования достигается за счет облегченной эргономичной формы и обрезиненной рукоятки. Эффективность сверления обеспечивается двумя скоростями: низкой и высокой.
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Теги товара: безударные двухскоростные, для бруса, быстрозажимные, реверсивные
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Теги товара: безударные двухскоростные, для бруса, быстрозажимные, реверсивные
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD12FU-Li в кейсе + набор 63 инструмента для дома, 12В, 2х2.0Ач - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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