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Дрель безударная Интерскол Д-10/420ЭР купить с доставкой в Москве
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Дрель безударная Интерскол Д-10/420ЭР

20 Отзывы
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Дрель безударная Интерскол Д-10/420ЭР
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 590 руб.  2 303 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 394052
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель безударная Интерскол Д-10/420ЭР
1 590 руб. -31%
2 303 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Дрели
Комплектация
машина сверлильная, быстрозажимной патрон, руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности, гарантийный талон, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
26
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х8
Вес, кг.
1.66

Описание товара Дрель безударная Интерскол Д-10/420ЭР

Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00 представляет собой простое и функциональное решение безударного типа для использования дома, в офисе, мастерской или на строительных объектах. С помощью данной модели вы легко и быстро сможете выполнять точное сверление пластика, дерева и металла. Благодаря компактному размеру корпуса, весу всего 1.55 кг, а также его эргономичной форме инструмент отлично подходит для выполнения работ в ограниченном пространстве. Дрель Интерскол Д-10/420Э 672.1.0.00 использует в своей основе эффективный двигатель мощностью 420 Вт, который может работать на скорости до 4000 об/мин. Отличительной особенностью модели является наличие реверса, что обеспечит более комфортное использование. Фиксация рабочей насадки производится при помощи патрона быстрозажимного типа, отверстие которого может варьироваться от 0.8 до 10 мм. Максимальный диаметр сверления древесины может достигать 20 мм, а металла — 10 мм. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В. Длина кабеля составляет 3 м.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель безударная Интерскол Д-10/420ЭР

Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Иван Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Сколько прослужит посмотрим. Предыдущая модель Д-10/350ЭР вроде как была на мой взгляд удобнее. У этой изменили кнопку реверса, теперь она выпирает в бок а не как у ранней модели вперед, это мешает, при работе попадаю на нее пальцем и включается реверс. А так в общей массе нормальная дрель, легкая компактная.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
В общем и целом дрель нормальная. Работает, все хорошо. Очень огорчила порваная упаковка, с вмятинами. Хорошо, что покупали не в подарок. А так работает, устраивает. В деле не пробовали.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид вроде не плохо всё. В работе не проверял. Пришло в срок. Как Поработаю дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
фото не сделал, заказывал на станцию для кузовных работ. Товар соответствует описанию, свою функцию выполняет на отлично. позже дополню отзыв фотографиями.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
не тот Интерскол, что раньше. Хлипковат.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, лёгкая, то что надо
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Раиса Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошое пороботоем попсмотрим оценим
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Это 3-я уже дрель, не помню на 100%, но если не ошибаюсь то такие же 2 были до этого, но они были меньше и с другим патроном. Эта дрель выполнена уже из другого пластика, не определился лучше или хуже, но тактильно - лучше, патрон в предыдущих часто выделывался, на этой дрели пару часов гонял и менял оснащение, то биту, то сверло, отлично работает. В целом доволен, тем более официальный продавец. Цена хорошая. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка и хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Мощности все таки маловато.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Дрель понравилась, брала по совету родственника для хозяйственных работ и лёгких работ в саду. Дрель надежды оправдала, шустрая, реверс ходит легко. В работе испытали в первый же день, вешали карниз.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Анатолий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,работает,замечаний нет
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий инструмент, пластик по швам клеен слабо, вверху образовалась щель, при работе запах химии, как проявит себя в работе посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Попахивает обмоткой при сверлении ЛДСП. Может пока новая дрель,пользование в быту.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная вещь за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная дрель, мягко пускается, легко держать нужные обороты. Есть ощущение качества
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший не убиваемый инструмент за разумные деньги. До этого такая же модель интерсколовская отработала 12 лет
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
При покупке обращайте внимание на люфт в патроне. У этой дрели он минимальный.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кнопка реверса непривычно легко переключает направление вращения.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2024
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично сверлит 3 мм метал свободно не напрягается при должном умении управления этим инструментом.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Дрели
Комплектация
машина сверлильная, быстрозажимной патрон, руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности, гарантийный талон, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
26
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00 представляет собой простое и функциональное решение безударного типа для использования дома, в офисе, мастерской или на строительных объектах. С помощью данной модели вы легко и быстро сможете выполнять точное сверление пластика, дерева и металла. Благодаря компактному размеру корпуса, весу всего 1.55 кг, а также его эргономичной форме инструмент отлично подходит для выполнения работ в ограниченном пространстве. Дрель Интерскол Д-10/420Э 672.1.0.00 использует в своей основе эффективный двигатель мощностью 420 Вт, который может работать на скорости до 4000 об/мин. Отличительной особенностью модели является наличие реверса, что обеспечит более комфортное использование. Фиксация рабочей насадки производится при помощи патрона быстрозажимного типа, отверстие которого может варьироваться от 0.8 до 10 мм. Максимальный диаметр сверления древесины может достигать 20 мм, а металла — 10 мм. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В. Длина кабеля составляет 3 м.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Иван Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Сколько прослужит посмотрим. Предыдущая модель Д-10/350ЭР вроде как была на мой взгляд удобнее. У этой изменили кнопку реверса, теперь она выпирает в бок а не как у ранней модели вперед, это мешает, при работе попадаю на нее пальцем и включается реверс. А так в общей массе нормальная дрель, легкая компактная.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
В общем и целом дрель нормальная. Работает, все хорошо. Очень огорчила порваная упаковка, с вмятинами. Хорошо, что покупали не в подарок. А так работает, устраивает. В деле не пробовали.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид вроде не плохо всё. В работе не проверял. Пришло в срок. Как Поработаю дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
фото не сделал, заказывал на станцию для кузовных работ. Товар соответствует описанию, свою функцию выполняет на отлично. позже дополню отзыв фотографиями.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
не тот Интерскол, что раньше. Хлипковат.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, лёгкая, то что надо
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Раиса Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошое пороботоем попсмотрим оценим
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Это 3-я уже дрель, не помню на 100%, но если не ошибаюсь то такие же 2 были до этого, но они были меньше и с другим патроном. Эта дрель выполнена уже из другого пластика, не определился лучше или хуже, но тактильно - лучше, патрон в предыдущих часто выделывался, на этой дрели пару часов гонял и менял оснащение, то биту, то сверло, отлично работает. В целом доволен, тем более официальный продавец. Цена хорошая. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка и хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Мощности все таки маловато.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Дрель понравилась, брала по совету родственника для хозяйственных работ и лёгких работ в саду. Дрель надежды оправдала, шустрая, реверс ходит легко. В работе испытали в первый же день, вешали карниз.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Анатолий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,работает,замечаний нет
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий инструмент, пластик по швам клеен слабо, вверху образовалась щель, при работе запах химии, как проявит себя в работе посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Попахивает обмоткой при сверлении ЛДСП. Может пока новая дрель,пользование в быту.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная вещь за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная дрель, мягко пускается, легко держать нужные обороты. Есть ощущение качества
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший не убиваемый инструмент за разумные деньги. До этого такая же модель интерсколовская отработала 12 лет
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
При покупке обращайте внимание на люфт в патроне. У этой дрели он минимальный.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кнопка реверса непривычно легко переключает направление вращения.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2024
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично сверлит 3 мм метал свободно не напрягается при должном умении управления этим инструментом.


Дрель безударная Интерскол Д-10/420ЭР - стоимость товара 1590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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