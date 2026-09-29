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Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00) купить с доставкой в Москве
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Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00)

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Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00) - фото 1
Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00) - фото 2
Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
  • Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00) - фото 1
  • Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00) - фото 2
  • Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 560 руб.  3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265677
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х26х8
Вес, кг.
2.7

Описание товара Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00)

Дрель Интерскол ДУ-13/780ЭР относится к категории ударных дрелей. За счет этого дрелью можно сверлить бетон, металл, древесные конструкции. По своей мощности (780 Вт) дрель вполне подходит для эксплуатации в домашних условиях. Дополнительная рукоятка, которой оснащена дрель, позволяет прочно удерживать инструмент во время ремонтных работ. Патрон у дрели ключевой (ключ в комплекте), что обеспечивает стабильность зажима сверла. Диаметр патрона изменяется в диапазоне от 1.5 мм до 13 мм. С помощью дрели Интерскол ДУ-13/780ЭР можно легко выкрутить крепеж (шурупы, винты) благодаря наличию функции реверса. Если же нужно просверлить отверстие заданной глубины, то для этого предусмотрен ограничитель глубины сверления, расположенный на рукоятке. Работа в ударно-вращательном режиме происходит на скорости 30000 уд/мин. Количество оборотов холостого хода – 2800 об/мин. Этот параметр регулируется в зависимости от того, с каким материалом производится работа. Необходимой мерой безопасности является блокирование кнопки включения.



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Отзывы о товаре Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель Интерскол ДУ-13/780ЭР относится к категории ударных дрелей. За счет этого дрелью можно сверлить бетон, металл, древесные конструкции. По своей мощности (780 Вт) дрель вполне подходит для эксплуатации в домашних условиях. Дополнительная рукоятка, которой оснащена дрель, позволяет прочно удерживать инструмент во время ремонтных работ. Патрон у дрели ключевой (ключ в комплекте), что обеспечивает стабильность зажима сверла. Диаметр патрона изменяется в диапазоне от 1.5 мм до 13 мм. С помощью дрели Интерскол ДУ-13/780ЭР можно легко выкрутить крепеж (шурупы, винты) благодаря наличию функции реверса. Если же нужно просверлить отверстие заданной глубины, то для этого предусмотрен ограничитель глубины сверления, расположенный на рукоятке. Работа в ударно-вращательном режиме происходит на скорости 30000 уд/мин. Количество оборотов холостого хода – 2800 об/мин. Этот параметр регулируется в зависимости от того, с каким материалом производится работа. Необходимой мерой безопасности является блокирование кнопки включения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
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