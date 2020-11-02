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Дрель Bort BSM-500-P

Артикул: 77829
Дрель Bort BSM-500-P
2 230 руб. 
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+ 83 КэтКоинов
Артикул: 77829
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараДрель
Блокировка кнопки включенияда
Макс. диаметр сверления (металл)10 мм
Фиксация шпинделяда
Ударный механизмда
Тормоз двигателянет
Тип патронаключевой
Питаниеот сети
Мощность500 Вт
Макс. диаметр сверления (дерево)25 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)13 мм
Лампа точечной подсветкинет
Импульсный режимнет
Зарядное устройство в комплектенет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Длина, см26
Высота, см22
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг1.63

Видео:

Видеообзор на Дрель Bort BSM-500-P

Видеообзор Дрель Bort BSM-500-P



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Самовывоз невозможен
Дрель Bort BSM-500-P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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