Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у
Дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V 063-4130 – аккумуляторный инструмент, предназначенный для откручивания или закручивания различных крепежных элементов и сверления отверстий в безударном режиме. Данная модель оснащена 1 скоростным режимом и 15 положениями регулировки крутящего момента. Подсветка облегчает видимость в труднодоступных местах. Благодаря быстрозажимному патрону облегчается смена оснастки. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует более комфортному и надежному хвату. В комплекте с DEKO Banger 12V 063-4130 поставляются два сменных аккумулятора с конструкцией по типу обоймы, зарядное устройство, бита и кейс.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповерт. У меня работает года три. Взял сыну в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано шикарно , работает пока новый отлично , дальше видно будет
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Полный комплект, товар соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор дрель-шуруповерт, пришел быстро, работает отлично рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Мне 65 лет это первый мой шуруповёрт, как-то обходился. Вскрыл кейс, сразу ударил запах чего-то синтетического. Одна батарейка уже вставлена, вторая никак не хотела входить, но через несколько "туда-сюда" стало нормально. Визуально новый, следов эксплуатации нет. Патрон насажен криво, при вкл. гуляет и если что-то длинное вставить, то заметно биение. Выпущен 04.2024г., батарейки 06.2024г. При проверке крутит на 2-ой скорости немного быстрее, чем на 1-ой. Искр на щётках в окошке нет (от слова совсем), разве что при остановке и то децл. Горелым не пахнет. Пришёл синий, как и заказывал. Такое чувство, что кейс левый, т.к. кроме шуруповёрта остальные комплектующие непонятно куда вкладывать - "ямок" много и не одна не подходит. Кейс чёрный, замки тоже, надпись сверху "DEKO" синим. Зарядное с индикатором - красный/зелёный, работает нормуль. Надпись на русском Вход: 110-240в. Выход: DC 13.5в. 400мА Сделано в Китае. Шнур длинной 1 метр. Первое впечатление из коробки (сравнивать несчем, см. начало) - хорошее. Звезду снял за "кривой" патрон. Менять не стал. Покупался чисто для крепления профиля на будущие ворота, может ещё в быту что сделать раз в пятилетку. По отзывам знал о патроне, надеялся повезёт - не стрельнуло. Думается это на "генном" уровне. Повторюсь - оценен из коробки, как покажет в работе - не знаю. Если что, то и выкинуть не жалко за такие деньги (не корову же покупаем). Да и ещё - про биты/свёрла комплектные сказать ничего не могу (я про качество), т.к. очередь до них пока не дошла. Фото выкладывать не стал, итак всё завалено. Дополнение через 20 дней --> Перед работой пару раз разрядил/зарядил акки, делается элементарно - лампочка 12 вольт/10 ватт, провода тупо в акк. в отверстия +/-, там две щели. Разряжал пока лампа не погасла, после чего замерил, получилось 9,4 вольта. Заряжаются около двух часов до 12,3 вольта. При зарядке горит красным, потом загорается зелёный - отключаю. Собирал им теплицу (цинк), около сотни саморезов. Закручивает/откручивает прекрасно, биты короткие биение патрона не ощущается. Единственно напрягло то, что биты постоянно выпадывают - магнит никакой. Патрон держит хорошо, при реверсе не откручивался (в отзывах где-то читал). Саморезы вгонял на тройке (из 18), т.к на выше прокручивает на месте, а так срабатывает трещётка. Биты из комплекта не сточились. В руке удобная, не устаёшь держать, в процессе начал переключать одной рукой. Повторюсь - брал чисто для дома, использование будет от случая к случаю, как поведёт себя в других условиях не знаю. Как по мне, то минусов не нахожу, только положительные эмоции.. а может я не видел "настоящих" шуруповёртов. Дополнение --> сделал 16 отверстий в 2-ке (металл) с тремя проходами каждое (2мм; 4мм;6.3мм.)+гайки на болты - расход с 12,3в. упал до 11,9в., сверлом трудно попасть с первого раза в накернение (бьёт). В дерево идёт как в масло. В железо - от сверла зависит (чёрное оплавилось, жёлтое, докупал, с водой нормально). Магнит докупил - биты не выпадают.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, годный инструмент за такие деньги! Акумы заряжаются довольно долго Впимание¡ требует контроля процесса зарядки т.к. зарядка "туповата"
Достоинства:
Комментарий:
комплектация соответствует. оборудование рабочее.
Достоинства:
Комментарий:
Набор брала на подарок, все супер)
Достоинства:
Комментарий:
отличный Шурик!!! патрон немного слабоват, откручивается, а так все класс!!! рекомендую, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
По соотношению цены и комплектации, отлично. Дополню отзыв после рабочих-дачных выходных.
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт пришел хорошо упакован, в рабочем состоянии. Сколько проработает, посмотрим, а пока все отлично
Достоинства:
Комментарий:
пришел в срок очень удобный, отлично лежит в руке, мне понравилось, что он достаточно легкий и компактный, комплектация полная, аккумуляторы были наполовину заряжены, сразу проверила как заряжаются, есть индикатор заряда на блоке, нормально держат заряд. Покупкой очень довольна, для дома идеально
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой шурик за свои деньги. Для бытового и редкого пользования - самое то!
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт не мощный конечно. Но с какими то мелкими задачами справляется вполне. В полную силу не использовал, батарея не знаю сколько держится.
Достоинства:
Комментарий:
отлично. отбалансирован так, что можно часами работать во всех пространственных положений, лишь бы акумов хватило. фрикцион слабоват, но при полной затяжке (под сверло) тянет уверенно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает, потом посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
шуруповерт супер,ни чего ни где не люфтит,заряд держит хорошо заряда хватает на долго
Достоинства:
Комментарий:
Огонь! Свою работу выполняет на ура)
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз, в этот раз брал в подарок все довольны
Достоинства:
Комментарий:
покупала маме, она пользуется и рада, в комплекте было 12в аккумуляторы по 2000ам/ч
Достоинства:
Комментарий:
Скорость доставки, привезли менее суток! Всё как в описании, кейс, 2 АКБ, зарядное устройство, шурик и бонусом сверла и биты! Надеюсь что прослужит долго! Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
хороший шуруповерт за эти деньги!
Достоинства:
Комментарий:
Все как заявлено, всё вовремя. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок, пока работает
Достоинства:
Комментарий:
все работает,патрон немного не ровный для шурупов пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены просто класс. Два аккумулятора, нормальный момент затяжки, удобно держать при использовании и надёжность. Рекомендую для домашнего использования.
Достоинства:
Комментарий:
интересный вариант за свою цену. аккумулятор держит довольно хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок зятю ему нравится.
Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповерт. У меня работает года три. Взял сыну в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано шикарно , работает пока новый отлично , дальше видно будет
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Полный комплект, товар соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор дрель-шуруповерт, пришел быстро, работает отлично рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Мне 65 лет это первый мой шуруповёрт, как-то обходился. Вскрыл кейс, сразу ударил запах чего-то синтетического. Одна батарейка уже вставлена, вторая никак не хотела входить, но через несколько "туда-сюда" стало нормально. Визуально новый, следов эксплуатации нет. Патрон насажен криво, при вкл. гуляет и если что-то длинное вставить, то заметно биение. Выпущен 04.2024г., батарейки 06.2024г. При проверке крутит на 2-ой скорости немного быстрее, чем на 1-ой. Искр на щётках в окошке нет (от слова совсем), разве что при остановке и то децл. Горелым не пахнет. Пришёл синий, как и заказывал. Такое чувство, что кейс левый, т.к. кроме шуруповёрта остальные комплектующие непонятно куда вкладывать - "ямок" много и не одна не подходит. Кейс чёрный, замки тоже, надпись сверху "DEKO" синим. Зарядное с индикатором - красный/зелёный, работает нормуль. Надпись на русском Вход: 110-240в. Выход: DC 13.5в. 400мА Сделано в Китае. Шнур длинной 1 метр. Первое впечатление из коробки (сравнивать несчем, см. начало) - хорошее. Звезду снял за "кривой" патрон. Менять не стал. Покупался чисто для крепления профиля на будущие ворота, может ещё в быту что сделать раз в пятилетку. По отзывам знал о патроне, надеялся повезёт - не стрельнуло. Думается это на "генном" уровне. Повторюсь - оценен из коробки, как покажет в работе - не знаю. Если что, то и выкинуть не жалко за такие деньги (не корову же покупаем). Да и ещё - про биты/свёрла комплектные сказать ничего не могу (я про качество), т.к. очередь до них пока не дошла. Фото выкладывать не стал, итак всё завалено. Дополнение через 20 дней --> Перед работой пару раз разрядил/зарядил акки, делается элементарно - лампочка 12 вольт/10 ватт, провода тупо в акк. в отверстия +/-, там две щели. Разряжал пока лампа не погасла, после чего замерил, получилось 9,4 вольта. Заряжаются около двух часов до 12,3 вольта. При зарядке горит красным, потом загорается зелёный - отключаю. Собирал им теплицу (цинк), около сотни саморезов. Закручивает/откручивает прекрасно, биты короткие биение патрона не ощущается. Единственно напрягло то, что биты постоянно выпадывают - магнит никакой. Патрон держит хорошо, при реверсе не откручивался (в отзывах где-то читал). Саморезы вгонял на тройке (из 18), т.к на выше прокручивает на месте, а так срабатывает трещётка. Биты из комплекта не сточились. В руке удобная, не устаёшь держать, в процессе начал переключать одной рукой. Повторюсь - брал чисто для дома, использование будет от случая к случаю, как поведёт себя в других условиях не знаю. Как по мне, то минусов не нахожу, только положительные эмоции.. а может я не видел "настоящих" шуруповёртов. Дополнение --> сделал 16 отверстий в 2-ке (металл) с тремя проходами каждое (2мм; 4мм;6.3мм.)+гайки на болты - расход с 12,3в. упал до 11,9в., сверлом трудно попасть с первого раза в накернение (бьёт). В дерево идёт как в масло. В железо - от сверла зависит (чёрное оплавилось, жёлтое, докупал, с водой нормально). Магнит докупил - биты не выпадают.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, годный инструмент за такие деньги! Акумы заряжаются довольно долго Впимание¡ требует контроля процесса зарядки т.к. зарядка "туповата"
Достоинства:
Комментарий:
комплектация соответствует. оборудование рабочее.
Достоинства:
Комментарий:
Набор брала на подарок, все супер)
Достоинства:
Комментарий:
отличный Шурик!!! патрон немного слабоват, откручивается, а так все класс!!! рекомендую, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
По соотношению цены и комплектации, отлично. Дополню отзыв после рабочих-дачных выходных.
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт пришел хорошо упакован, в рабочем состоянии. Сколько проработает, посмотрим, а пока все отлично
Достоинства:
Комментарий:
пришел в срок очень удобный, отлично лежит в руке, мне понравилось, что он достаточно легкий и компактный, комплектация полная, аккумуляторы были наполовину заряжены, сразу проверила как заряжаются, есть индикатор заряда на блоке, нормально держат заряд. Покупкой очень довольна, для дома идеально
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой шурик за свои деньги. Для бытового и редкого пользования - самое то!
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт не мощный конечно. Но с какими то мелкими задачами справляется вполне. В полную силу не использовал, батарея не знаю сколько держится.
Достоинства:
Комментарий:
отлично. отбалансирован так, что можно часами работать во всех пространственных положений, лишь бы акумов хватило. фрикцион слабоват, но при полной затяжке (под сверло) тянет уверенно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает, потом посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
шуруповерт супер,ни чего ни где не люфтит,заряд держит хорошо заряда хватает на долго
Достоинства:
Комментарий:
Огонь! Свою работу выполняет на ура)
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз, в этот раз брал в подарок все довольны
Достоинства:
Комментарий:
покупала маме, она пользуется и рада, в комплекте было 12в аккумуляторы по 2000ам/ч
Достоинства:
Комментарий:
Скорость доставки, привезли менее суток! Всё как в описании, кейс, 2 АКБ, зарядное устройство, шурик и бонусом сверла и биты! Надеюсь что прослужит долго! Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
хороший шуруповерт за эти деньги!
Достоинства:
Комментарий:
Все как заявлено, всё вовремя. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок, пока работает
Достоинства:
Комментарий:
все работает,патрон немного не ровный для шурупов пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены просто класс. Два аккумулятора, нормальный момент затяжки, удобно держать при использовании и надёжность. Рекомендую для домашнего использования.
Достоинства:
Комментарий:
интересный вариант за свою цену. аккумулятор держит довольно хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок зятю ему нравится.