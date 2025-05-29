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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у

28 Отзывы
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 6
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 3
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 4
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 5
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 6
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
2 660 руб.  3 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568167
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х9
Вес, кг.
2.05

Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у

Дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V 063-4130 – аккумуляторный инструмент, предназначенный для откручивания или закручивания различных крепежных элементов и сверления отверстий в безударном режиме. Данная модель оснащена 1 скоростным режимом и 15 положениями регулировки крутящего момента. Подсветка облегчает видимость в труднодоступных местах. Благодаря быстрозажимному патрону облегчается смена оснастки. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует более комфортному и надежному хвату. В комплекте с DEKO Banger 12V 063-4130 поставляются два сменных аккумулятора с конструкцией по типу обоймы, зарядное устройство, бита и кейс.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные

Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповерт. У меня работает года три. Взял сыну в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Болат Х.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано шикарно , работает пока новый отлично , дальше видно будет
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Даниил Я.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Полный комплект, товар соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор дрель-шуруповерт, пришел быстро, работает отлично рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Мне 65 лет это первый мой шуруповёрт, как-то обходился. Вскрыл кейс, сразу ударил запах чего-то синтетического. Одна батарейка уже вставлена, вторая никак не хотела входить, но через несколько "туда-сюда" стало нормально. Визуально новый, следов эксплуатации нет. Патрон насажен криво, при вкл. гуляет и если что-то длинное вставить, то заметно биение. Выпущен 04.2024г., батарейки 06.2024г. При проверке крутит на 2-ой скорости немного быстрее, чем на 1-ой. Искр на щётках в окошке нет (от слова совсем), разве что при остановке и то децл. Горелым не пахнет. Пришёл синий, как и заказывал. Такое чувство, что кейс левый, т.к. кроме шуруповёрта остальные комплектующие непонятно куда вкладывать - "ямок" много и не одна не подходит. Кейс чёрный, замки тоже, надпись сверху "DEKO" синим. Зарядное с индикатором - красный/зелёный, работает нормуль. Надпись на русском Вход: 110-240в. Выход: DC 13.5в. 400мА Сделано в Китае. Шнур длинной 1 метр. Первое впечатление из коробки (сравнивать несчем, см. начало) - хорошее. Звезду снял за "кривой" патрон. Менять не стал. Покупался чисто для крепления профиля на будущие ворота, может ещё в быту что сделать раз в пятилетку. По отзывам знал о патроне, надеялся повезёт - не стрельнуло. Думается это на "генном" уровне. Повторюсь - оценен из коробки, как покажет в работе - не знаю. Если что, то и выкинуть не жалко за такие деньги (не корову же покупаем). Да и ещё - про биты/свёрла комплектные сказать ничего не могу (я про качество), т.к. очередь до них пока не дошла. Фото выкладывать не стал, итак всё завалено. Дополнение через 20 дней --> Перед работой пару раз разрядил/зарядил акки, делается элементарно - лампочка 12 вольт/10 ватт, провода тупо в акк. в отверстия +/-, там две щели. Разряжал пока лампа не погасла, после чего замерил, получилось 9,4 вольта. Заряжаются около двух часов до 12,3 вольта. При зарядке горит красным, потом загорается зелёный - отключаю. Собирал им теплицу (цинк), около сотни саморезов. Закручивает/откручивает прекрасно, биты короткие биение патрона не ощущается. Единственно напрягло то, что биты постоянно выпадывают - магнит никакой. Патрон держит хорошо, при реверсе не откручивался (в отзывах где-то читал). Саморезы вгонял на тройке (из 18), т.к на выше прокручивает на месте, а так срабатывает трещётка. Биты из комплекта не сточились. В руке удобная, не устаёшь держать, в процессе начал переключать одной рукой. Повторюсь - брал чисто для дома, использование будет от случая к случаю, как поведёт себя в других условиях не знаю. Как по мне, то минусов не нахожу, только положительные эмоции.. а может я не видел "настоящих" шуруповёртов. Дополнение --> сделал 16 отверстий в 2-ке (металл) с тремя проходами каждое (2мм; 4мм;6.3мм.)+гайки на болты - расход с 12,3в. упал до 11,9в., сверлом трудно попасть с первого раза в накернение (бьёт). В дерево идёт как в масло. В железо - от сверла зависит (чёрное оплавилось, жёлтое, докупал, с водой нормально). Магнит докупил - биты не выпадают.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Василий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, годный инструмент за такие деньги! Акумы заряжаются довольно долго Впимание¡ требует контроля процесса зарядки т.к. зарядка "туповата"
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
комплектация соответствует. оборудование рабочее.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Набор брала на подарок, все супер)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный Шурик!!! патрон немного слабоват, откручивается, а так все класс!!! рекомендую, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
По соотношению цены и комплектации, отлично. Дополню отзыв после рабочих-дачных выходных.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт пришел хорошо упакован, в рабочем состоянии. Сколько проработает, посмотрим, а пока все отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Валерия Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришел в срок очень удобный, отлично лежит в руке, мне понравилось, что он достаточно легкий и компактный, комплектация полная, аккумуляторы были наполовину заряжены, сразу проверила как заряжаются, есть индикатор заряда на блоке, нормально держат заряд. Покупкой очень довольна, для дома идеально
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Макс Н.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой шурик за свои деньги. Для бытового и редкого пользования - самое то!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт не мощный конечно. Но с какими то мелкими задачами справляется вполне. В полную силу не использовал, батарея не знаю сколько держится.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. отбалансирован так, что можно часами работать во всех пространственных положений, лишь бы акумов хватило. фрикцион слабоват, но при полной затяжке (под сверло) тянет уверенно.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает, потом посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
шуруповерт супер,ни чего ни где не люфтит,заряд держит хорошо заряда хватает на долго
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь! Свою работу выполняет на ура)
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз, в этот раз брал в подарок все довольны
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
покупала маме, она пользуется и рада, в комплекте было 12в аккумуляторы по 2000ам/ч
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость доставки, привезли менее суток! Всё как в описании, кейс, 2 АКБ, зарядное устройство, шурик и бонусом сверла и биты! Надеюсь что прослужит долго! Спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шуруповерт за эти деньги!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все как заявлено, всё вовремя. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Семен С.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок, пока работает
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Станислав

Достоинства:


Комментарий:
все работает,патрон немного не ровный для шурупов пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены просто класс. Два аккумулятора, нормальный момент затяжки, удобно держать при использовании и надёжность. Рекомендую для домашнего использования.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
интересный вариант за свою цену. аккумулятор держит довольно хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в подарок зятю ему нравится.



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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V 063-4130 – аккумуляторный инструмент, предназначенный для откручивания или закручивания различных крепежных элементов и сверления отверстий в безударном режиме. Данная модель оснащена 1 скоростным режимом и 15 положениями регулировки крутящего момента. Подсветка облегчает видимость в труднодоступных местах. Благодаря быстрозажимному патрону облегчается смена оснастки. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует более комфортному и надежному хвату. В комплекте с DEKO Banger 12V 063-4130 поставляются два сменных аккумулятора с конструкцией по типу обоймы, зарядное устройство, бита и кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповерт. У меня работает года три. Взял сыну в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Болат Х.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано шикарно , работает пока новый отлично , дальше видно будет
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Даниил Я.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Полный комплект, товар соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор дрель-шуруповерт, пришел быстро, работает отлично рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Мне 65 лет это первый мой шуруповёрт, как-то обходился. Вскрыл кейс, сразу ударил запах чего-то синтетического. Одна батарейка уже вставлена, вторая никак не хотела входить, но через несколько "туда-сюда" стало нормально. Визуально новый, следов эксплуатации нет. Патрон насажен криво, при вкл. гуляет и если что-то длинное вставить, то заметно биение. Выпущен 04.2024г., батарейки 06.2024г. При проверке крутит на 2-ой скорости немного быстрее, чем на 1-ой. Искр на щётках в окошке нет (от слова совсем), разве что при остановке и то децл. Горелым не пахнет. Пришёл синий, как и заказывал. Такое чувство, что кейс левый, т.к. кроме шуруповёрта остальные комплектующие непонятно куда вкладывать - "ямок" много и не одна не подходит. Кейс чёрный, замки тоже, надпись сверху "DEKO" синим. Зарядное с индикатором - красный/зелёный, работает нормуль. Надпись на русском Вход: 110-240в. Выход: DC 13.5в. 400мА Сделано в Китае. Шнур длинной 1 метр. Первое впечатление из коробки (сравнивать несчем, см. начало) - хорошее. Звезду снял за "кривой" патрон. Менять не стал. Покупался чисто для крепления профиля на будущие ворота, может ещё в быту что сделать раз в пятилетку. По отзывам знал о патроне, надеялся повезёт - не стрельнуло. Думается это на "генном" уровне. Повторюсь - оценен из коробки, как покажет в работе - не знаю. Если что, то и выкинуть не жалко за такие деньги (не корову же покупаем). Да и ещё - про биты/свёрла комплектные сказать ничего не могу (я про качество), т.к. очередь до них пока не дошла. Фото выкладывать не стал, итак всё завалено. Дополнение через 20 дней --> Перед работой пару раз разрядил/зарядил акки, делается элементарно - лампочка 12 вольт/10 ватт, провода тупо в акк. в отверстия +/-, там две щели. Разряжал пока лампа не погасла, после чего замерил, получилось 9,4 вольта. Заряжаются около двух часов до 12,3 вольта. При зарядке горит красным, потом загорается зелёный - отключаю. Собирал им теплицу (цинк), около сотни саморезов. Закручивает/откручивает прекрасно, биты короткие биение патрона не ощущается. Единственно напрягло то, что биты постоянно выпадывают - магнит никакой. Патрон держит хорошо, при реверсе не откручивался (в отзывах где-то читал). Саморезы вгонял на тройке (из 18), т.к на выше прокручивает на месте, а так срабатывает трещётка. Биты из комплекта не сточились. В руке удобная, не устаёшь держать, в процессе начал переключать одной рукой. Повторюсь - брал чисто для дома, использование будет от случая к случаю, как поведёт себя в других условиях не знаю. Как по мне, то минусов не нахожу, только положительные эмоции.. а может я не видел "настоящих" шуруповёртов. Дополнение --> сделал 16 отверстий в 2-ке (металл) с тремя проходами каждое (2мм; 4мм;6.3мм.)+гайки на болты - расход с 12,3в. упал до 11,9в., сверлом трудно попасть с первого раза в накернение (бьёт). В дерево идёт как в масло. В железо - от сверла зависит (чёрное оплавилось, жёлтое, докупал, с водой нормально). Магнит докупил - биты не выпадают.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Василий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, годный инструмент за такие деньги! Акумы заряжаются довольно долго Впимание¡ требует контроля процесса зарядки т.к. зарядка "туповата"
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
комплектация соответствует. оборудование рабочее.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Набор брала на подарок, все супер)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный Шурик!!! патрон немного слабоват, откручивается, а так все класс!!! рекомендую, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
По соотношению цены и комплектации, отлично. Дополню отзыв после рабочих-дачных выходных.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт пришел хорошо упакован, в рабочем состоянии. Сколько проработает, посмотрим, а пока все отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Валерия Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришел в срок очень удобный, отлично лежит в руке, мне понравилось, что он достаточно легкий и компактный, комплектация полная, аккумуляторы были наполовину заряжены, сразу проверила как заряжаются, есть индикатор заряда на блоке, нормально держат заряд. Покупкой очень довольна, для дома идеально
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Макс Н.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой шурик за свои деньги. Для бытового и редкого пользования - самое то!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт не мощный конечно. Но с какими то мелкими задачами справляется вполне. В полную силу не использовал, батарея не знаю сколько держится.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. отбалансирован так, что можно часами работать во всех пространственных положений, лишь бы акумов хватило. фрикцион слабоват, но при полной затяжке (под сверло) тянет уверенно.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает, потом посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
шуруповерт супер,ни чего ни где не люфтит,заряд держит хорошо заряда хватает на долго
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь! Свою работу выполняет на ура)
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз, в этот раз брал в подарок все довольны
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
покупала маме, она пользуется и рада, в комплекте было 12в аккумуляторы по 2000ам/ч
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость доставки, привезли менее суток! Всё как в описании, кейс, 2 АКБ, зарядное устройство, шурик и бонусом сверла и биты! Надеюсь что прослужит долго! Спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шуруповерт за эти деньги!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все как заявлено, всё вовремя. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Семен С.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок, пока работает
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Станислав

Достоинства:


Комментарий:
все работает,патрон немного не ровный для шурупов пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены просто класс. Два аккумулятора, нормальный момент затяжки, удобно держать при использовании и надёжность. Рекомендую для домашнего использования.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
интересный вариант за свою цену. аккумулятор держит довольно хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в подарок зятю ему нравится.


Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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