Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 12V SET 3 в кейсе, 2х2.0Ач, з/у

Источник: Я ндекс Маркет

Юрий З.



Мне 65 лет это первый мой шуруповёрт, как-то обходился. Вскрыл кейс, сразу ударил запах чего-то синтетического. Одна батарейка уже вставлена, вторая никак не хотела входить, но через несколько "туда-сюда" стало нормально. Визуально новый, следов эксплуатации нет. Патрон насажен криво, при вкл. гуляет и если что-то длинное вставить, то заметно биение. Выпущен 04.2024г., батарейки 06.2024г. При проверке крутит на 2-ой скорости немного быстрее, чем на 1-ой. Искр на щётках в окошке нет (от слова совсем), разве что при остановке и то децл. Горелым не пахнет. Пришёл синий, как и заказывал. Такое чувство, что кейс левый, т.к. кроме шуруповёрта остальные комплектующие непонятно куда вкладывать - "ямок" много и не одна не подходит. Кейс чёрный, замки тоже, надпись сверху "DEKO" синим. Зарядное с индикатором - красный/зелёный, работает нормуль. Надпись на русском Вход: 110-240в. Выход: DC 13.5в. 400мА Сделано в Китае. Шнур длинной 1 метр. Первое впечатление из коробки (сравнивать несчем, см. начало) - хорошее. Звезду снял за "кривой" патрон. Менять не стал. Покупался чисто для крепления профиля на будущие ворота, может ещё в быту что сделать раз в пятилетку. По отзывам знал о патроне, надеялся повезёт - не стрельнуло. Думается это на "генном" уровне. Повторюсь - оценен из коробки, как покажет в работе - не знаю. Если что, то и выкинуть не жалко за такие деньги (не корову же покупаем). Да и ещё - про биты/свёрла комплектные сказать ничего не могу (я про качество), т.к. очередь до них пока не дошла. Фото выкладывать не стал, итак всё завалено. Дополнение через 20 дней --> Перед работой пару раз разрядил/зарядил акки, делается элементарно - лампочка 12 вольт/10 ватт, провода тупо в акк. в отверстия +/-, там две щели. Разряжал пока лампа не погасла, после чего замерил, получилось 9,4 вольта. Заряжаются около двух часов до 12,3 вольта. При зарядке горит красным, потом загорается зелёный - отключаю. Собирал им теплицу (цинк), около сотни саморезов. Закручивает/откручивает прекрасно, биты короткие биение патрона не ощущается. Единственно напрягло то, что биты постоянно выпадывают - магнит никакой. Патрон держит хорошо, при реверсе не откручивался (в отзывах где-то читал). Саморезы вгонял на тройке (из 18), т.к на выше прокручивает на месте, а так срабатывает трещётка. Биты из комплекта не сточились. В руке удобная, не устаёшь держать, в процессе начал переключать одной рукой. Повторюсь - брал чисто для дома, использование будет от случая к случаю, как поведёт себя в других условиях не знаю. Как по мне, то минусов не нахожу, только положительные эмоции.. а может я не видел "настоящих" шуруповёртов. Дополнение --> сделал 16 отверстий в 2-ке (металл) с тремя проходами каждое (2мм; 4мм;6.3мм.)+гайки на болты - расход с 12,3в. упал до 11,9в., сверлом трудно попасть с первого раза в накернение (бьёт). В дерево идёт как в масло. В железо - от сверла зависит (чёрное оплавилось, жёлтое, докупал, с водой нормально). Магнит докупил - биты не выпадают.