Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%5 110 руб. 6 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345774
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х27х10
Вес, г.
110
Описание товара Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00)
Дрель-миксер ИНТЕРСКОЛ Д-16/850ЭР 438.1.0.00 используется для перемешивания строительных смесей и сверления отверстий. Она оснащена мощным двигателем, который рассчитан на работу в продолжительном режиме. Корпус редуктора выполнен из металла, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и лучший отвод тепла. Максимальный диаметр сверления в стали составляет 16 мм.
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Дрель-миксер ИНТЕРСКОЛ Д-16/850ЭР 438.1.0.00 используется для перемешивания строительных смесей и сверления отверстий. Она оснащена мощным двигателем, который рассчитан на работу в продолжительном режиме. Корпус редуктора выполнен из металла, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и лучший отвод тепла. Максимальный диаметр сверления в стали составляет 16 мм.
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Дрель Интерскол Д-16/850ЭР (438.1.0.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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