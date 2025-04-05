Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач
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Характеристики
Тип товара
Дрели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
В наличии
Код товара: 568178
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х8
Вес, кг.
1.4
Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач
Дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li 063-4176 – удобный аккумуляторный инструмент с нескользящей прорезиненной ручкой. Предусматривается наличие щеточного двигателя, съемного быстрозажимного патрона под биты и шестигранники. Также имеется подсветка, упрощающая работу при плохом освещении. Прибор DEKO DKCD20FU-Li 063-4176 поставляется в коробке вместе с АКБ 1500 мА?ч, требующей для зарядки 2 часа. Также комплектация включает ЗУ и двухстороннюю биту. Инструмент с двумя скоростями дополнен функцией реверса и возможностью настройки глубины закручивания. Вы можете использовать шурупы диаметром до 5 мм, просверливать отверстия в древесине диаметром до 2.8 см и металле до 1 см.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li 063-4176 – удобный аккумуляторный инструмент с нескользящей прорезиненной ручкой. Предусматривается наличие щеточного двигателя, съемного быстрозажимного патрона под биты и шестигранники. Также имеется подсветка, упрощающая работу при плохом освещении. Прибор DEKO DKCD20FU-Li 063-4176 поставляется в коробке вместе с АКБ 1500 мА?ч, требующей для зарядки 2 часа. Также комплектация включает ЗУ и двухстороннюю биту. Инструмент с двумя скоростями дополнен функцией реверса и возможностью настройки глубины закручивания. Вы можете использовать шурупы диаметром до 5 мм, просверливать отверстия в древесине диаметром до 2.8 см и металле до 1 см.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповёрт очень понравился. Беру второй, первый после четырёх лет работы спалил по своей глупости. Очень выручает съёмный патрон. Сам шуруповёрт небольшой и не сильно тяжёлый. Вещь достойная.
Достоинства:
Комментарий:
хороший шуруповёрт беру второй первый отработал четыре года на все сто и ещё жив этот про запас.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Для дома пойдет, зарядки аккумуляторов хватает на долго-смотря какие режимы использования.Сверлил в брусе 150мм пером от 20 до 50мм отверстия.Немного бьёт.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - по цене 3600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповёрт очень понравился. Беру второй, первый после четырёх лет работы спалил по своей глупости. Очень выручает съёмный патрон. Сам шуруповёрт небольшой и не сильно тяжёлый. Вещь достойная.
Достоинства:
Комментарий:
хороший шуруповёрт беру второй первый отработал четыре года на все сто и ещё жив этот про запас.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Для дома пойдет, зарядки аккумуляторов хватает на долго-смотря какие режимы использования.Сверлил в брусе 150мм пером от 20 до 50мм отверстия.Немного бьёт.