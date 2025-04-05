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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач

3 Отзывы
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 6
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 3
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 4
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 5
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 6
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 
Начислим 244 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 568178
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач
3 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач

Дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li 063-4176 – удобный аккумуляторный инструмент с нескользящей прорезиненной ручкой. Предусматривается наличие щеточного двигателя, съемного быстрозажимного патрона под биты и шестигранники. Также имеется подсветка, упрощающая работу при плохом освещении. Прибор DEKO DKCD20FU-Li 063-4176 поставляется в коробке вместе с АКБ 1500 мА?ч, требующей для зарядки 2 часа. Также комплектация включает ЗУ и двухстороннюю биту. Инструмент с двумя скоростями дополнен функцией реверса и возможностью настройки глубины закручивания. Вы можете использовать шурупы диаметром до 5 мм, просверливать отверстия в древесине диаметром до 2.8 см и металле до 1 см.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач

Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповёрт очень понравился. Беру второй, первый после четырёх лет работы спалил по своей глупости. Очень выручает съёмный патрон. Сам шуруповёрт небольшой и не сильно тяжёлый. Вещь достойная.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шуруповёрт беру второй первый отработал четыре года на все сто и ещё жив этот про запас.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома пойдет, зарядки аккумуляторов хватает на долго-смотря какие режимы использования.Сверлил в брусе 150мм пером от 20 до 50мм отверстия.Немного бьёт.



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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li 063-4176 – удобный аккумуляторный инструмент с нескользящей прорезиненной ручкой. Предусматривается наличие щеточного двигателя, съемного быстрозажимного патрона под биты и шестигранники. Также имеется подсветка, упрощающая работу при плохом освещении. Прибор DEKO DKCD20FU-Li 063-4176 поставляется в коробке вместе с АКБ 1500 мА?ч, требующей для зарядки 2 часа. Также комплектация включает ЗУ и двухстороннюю биту. Инструмент с двумя скоростями дополнен функцией реверса и возможностью настройки глубины закручивания. Вы можете использовать шурупы диаметром до 5 мм, просверливать отверстия в древесине диаметром до 2.8 см и металле до 1 см.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповёрт очень понравился. Беру второй, первый после четырёх лет работы спалил по своей глупости. Очень выручает съёмный патрон. Сам шуруповёрт небольшой и не сильно тяжёлый. Вещь достойная.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шуруповёрт беру второй первый отработал четыре года на все сто и ещё жив этот про запас.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома пойдет, зарядки аккумуляторов хватает на долго-смотря какие режимы использования.Сверлил в брусе 150мм пером от 20 до 50мм отверстия.Немного бьёт.


Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li со съемным патроном, 1x1.5Ач - по цене 3600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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