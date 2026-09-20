Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET
Гравировальная машина DEKO DKRT3.6-Li SET 063-1400 своим видом напоминает небольшую дрель и применяется для снятия краски, тонких пропилов, выполнения штампов, надписей. Инструмент получает питание от Li-lon-аккумулятор емкостью 0.6 А·ч. Он весит всего 0.4 кг и подходит для работы с разными материалами. Для высокой точности настройки в зависимости от типа материала DEKO DKRT3.6-Li SET 063-1400 поддерживает регулировку числа оборотов от 5000 до 15000 об/мин. Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает комфортный захват инструмента. Гравер поставляется вместе с насадками для зачистки, гравирования, полировки, резки и шлифования материалов. Они помещены в пластиковый кейс. Всего в комплекте предусмотрено 24 предмета.
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