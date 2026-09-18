Гравер Patriot EE 170 160Вт насадок:210 кейс
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Мощность
160 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Кол-во скоростей работы
1
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217975
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрели
Мощность
160 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Комплектация
Гравер, 210 сменных аксессуаров, кейс.
Блокировка кнопки включения
да
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Питание
от сети
Ширина, см
29.7
Высота, см
9.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х22
Вес, кг.
1.8
Описание товара Гравер Patriot EE 170 160Вт насадок:210 кейс
Электрический гравер PATRIOT EE 170 с гибким валом 150301170 предназначен для резки, полирования, гравирования, шлифования и зачистки материалов. Входящие в комплект сменные аксессуары позволяют приступить к работе сразу после покупки. Электронная регулировка оборотов дает возможность подобрать оптимальный режим работы. Для быстрой замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя. Прорезиненная рукоятка ExtraGrip обеспечивает удобный захват и не скользит в руке.
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Бренд
Тип товара
Дрели
Мощность
160 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Комплектация
Гравер, 210 сменных аксессуаров, кейс.
Блокировка кнопки включения
да
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Питание
от сети
Ширина, см
29.7
Развернуть
Высота, см
9.8
Страна производитель
Китай
Электрический гравер PATRIOT EE 170 с гибким валом 150301170 предназначен для резки, полирования, гравирования, шлифования и зачистки материалов. Входящие в комплект сменные аксессуары позволяют приступить к работе сразу после покупки. Электронная регулировка оборотов дает возможность подобрать оптимальный режим работы. Для быстрой замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя. Прорезиненная рукоятка ExtraGrip обеспечивает удобный захват и не скользит в руке.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
Гравер Patriot EE 170 160Вт насадок:210 кейс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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