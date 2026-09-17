Дрель электрическая Makita 6413
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Характеристики
Тип товара
Дрель электрическая
Мощность
450 Вт
Тип патрона
быстрозажимной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%5 170 руб. 6 004 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33584
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель электрическая
Мощность
450 Вт
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х6
Вес, кг.
2
Описание товара Дрель электрическая Makita 6413
безударная дрель-шуруповерт, мощность 450 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 1 - 10 мм, питание от сети, вес 1.2 кг
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Теги товара: для бруса, быстрозажимные
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Бренд
Тип товара
Дрель электрическая
Мощность
450 Вт
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Страна производитель
Китай
безударная дрель-шуруповерт, мощность 450 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 1 - 10 мм, питание от сети, вес 1.2 кг
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Теги товара: для бруса, быстрозажимные
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Теги товара: для бруса, быстрозажимные
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