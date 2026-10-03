Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМК
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрели
В кейсе
да
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 600 руб.
В наличии
Код товара: 339202
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 600 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрели
В кейсе
да
Комплектация
дрель, дополнительная рукоять, глубиномер, ключ патрона, руководство по эксплуатации, кейс
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
29
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х10
Вес, кг.
4.9
Описание товара Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМК
Дрель Зубр Профессионал ДУ-П850-2 ЭРМК является мощным и универсальным инструментом для сверления отверстий в различных строительных материалах. Мощный двигатель и надежный ударный механизм обеспечивают производительность при решении поставленных задач. Данная модель оснащена 2 скоростными режимами и регулировкой крутящего момента. Реверс и ограничитель глубины повышают удобство в эксплуатации. Дрель Зубр Профессионал ДУ-П850-2 ЭРМК работает от электросети и имеет кабель длиной 2 м в морозоустойчивой оплетке. В наборе поставляются дополнительная рукоятка и кейс.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Дрели
В кейсе
да
Комплектация
дрель, дополнительная рукоять, глубиномер, ключ патрона, руководство по эксплуатации, кейс
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
29
Развернуть
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Дрель Зубр Профессионал ДУ-П850-2 ЭРМК является мощным и универсальным инструментом для сверления отверстий в различных строительных материалах. Мощный двигатель и надежный ударный механизм обеспечивают производительность при решении поставленных задач. Данная модель оснащена 2 скоростными режимами и регулировкой крутящего момента. Реверс и ограничитель глубины повышают удобство в эксплуатации. Дрель Зубр Профессионал ДУ-П850-2 ЭРМК работает от электросети и имеет кабель длиной 2 м в морозоустойчивой оплетке. В наборе поставляются дополнительная рукоятка и кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМК – стоимость товара 6600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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