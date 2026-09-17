Дрель электрическая Bosch GSB 13 RE (0.601.217.100) ударная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Мощность
600 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33515
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Мощность
600 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
быстрозажимной патрон 13 мм / дополнительная рукоятка / ограничитель глубины 210 мм.
Тип патрона
быстрозажимной
Предохранительная муфта
нет
Блокировка кнопки включения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Максимальный крутящий момент
10.8
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Макс. количество ударов в минуту
0
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х7
Вес, кг.
2.3
Описание товара Дрель электрическая Bosch GSB 13 RE (0.601.217.100) ударная
ударная дрель-шуруповерт, мощность 600 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 1.8 кг
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Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Мощность
600 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
быстрозажимной патрон 13 мм / дополнительная рукоятка / ограничитель глубины 210 мм.
Тип патрона
быстрозажимной
Предохранительная муфта
нет
Блокировка кнопки включения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Развернуть
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Максимальный крутящий момент
10.8
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Макс. количество ударов в минуту
0
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
ударная дрель-шуруповерт, мощность 600 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 1.8 кг
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу
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