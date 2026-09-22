Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс
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Характеристики
Описание товара Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс
Дрель Makita — это надежный и мощный инструмент, который станет отличным помощником для выполнения различных задач как в домашней мастерской, так и на профессиональной стройке. Несмотря на отсутствие кейса, эта дрель впечатляет своей функциональностью и эргономичностью. С весом всего 1,6 кг она удобна для длительной работы, не вызывая излишней усталости. Дрель оснащена одной скоростью работы, что упрощает управление и делает её подходящей для стандартных операций сверления. Максимальный диаметр быстрозажимного патрона составляет 13 мм, что отлично сочетается с возможностью сверления деревянных материалов до 30 мм и металлических до 13 мм. Минимальный диаметр патрона — 1.5 мм, что позволяет использовать её с самыми разнообразными сверлами. Наличие реверса делает инструмент удобным для удаления застрявших сверл и работ, требующих переключения направлений вращения. Быстрозажимной патрон позволяет легко и быстро менять сверла без использования дополнительных инструментов. Для безопасности и удобства в работе предусмотрена блокировка кнопки включения, что помогает избежать случайных запусков. Отсутствие дополнительной рукоятки и пылесборника делает дрель легкой и простой в использовании, особенно в условиях ограниченного пространства. Дрель Makita — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и эргономичность в каждом инструменте.
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Теги товара: для бруса, быстрозажимные, по металлу, реверсивные
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