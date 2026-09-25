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Безударная дрель ЗУБР Д-П900-2, 900 Вт, 13 мм, металлический корпус, 2-скоростная купить с доставкой в Москве
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Безударная дрель ЗУБР Д-П900-2, 900 Вт, 13 мм, металлический корпус, 2-скоростная

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Безударная дрель ЗУБР Д-П900-2, 900 Вт, 13 мм, металлический корпус, 2-скоростная - фото 1
Безударная дрель ЗУБР Д-П900-2, 900 Вт, 13 мм, металлический корпус, 2-скоростная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
  • Безударная дрель ЗУБР Д-П900-2, 900 Вт, 13 мм, металлический корпус, 2-скоростная - фото 1
  • Безударная дрель ЗУБР Д-П900-2, 900 Вт, 13 мм, металлический корпус, 2-скоростная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741563
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Безударная дрель ЗУБР Д-П900-2, 900 Вт, 13 мм, металлический корпус, 2-скоростная
5 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
да
В кейсе
да
Комплектация
Дрель;- Рукоятка дополнительная;- Глубиномер;- Руководство по эксплуатации.
Предохранительная муфта
да
Блокировка кнопки включения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
Максимальный крутящий момент
0
Макс. диаметр сверления (дерево)
0
Макс. диаметр сверления (металл)
0
Макс. диаметр сверления (бетон)
0
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Дополнительная рукоятка
да
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-lon
Зарядное устройство в комплекте
да
Габариты без упаковки
0.392x0.097x0.281
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х10
Вес, кг.
3.7

Описание товара Безударная дрель ЗУБР Д-П900-2, 900 Вт, 13 мм, металлический корпус, 2-скоростная

Дрель ЗУБР — это уверенность и комфорт на каждом этапе работы. Благодаря лампе точечной подсветки вы легко работаете даже в слабоосвещённых уголках. Пылесборник поможет сохранить рабочее место чистым, а кейс обеспечит аккуратное хранение инструмента. Предохранительная муфта повысит безопасность, а ограничитель глубины сверления даст полный контроль над процессом. Три скорости работы откроют больше возможностей для точных и сложных задач. Реверс и ударный механизм сделают сверление и выкручивание ещё эффективнее, а блокировка кнопки включения избавит от случайных запусков. Тормоз двигателя заметно ускоряет работу, а электронная защита от перегрузок продлевает срок службы инструмента. Чёткая регулировка частоты вращения и зарядное устройство в комплекте — всё для вашей продуктивности и удобства.



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Отзывы о товаре Безударная дрель ЗУБР Д-П900-2, 900 Вт, 13 мм, металлический корпус, 2-скоростная




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
да
В кейсе
да
Комплектация
Дрель;- Рукоятка дополнительная;- Глубиномер;- Руководство по эксплуатации.
Предохранительная муфта
да
Блокировка кнопки включения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
Развернуть
Тормоз двигателя
да
Максимальный крутящий момент
0
Макс. диаметр сверления (дерево)
0
Макс. диаметр сверления (металл)
0
Макс. диаметр сверления (бетон)
0
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Дополнительная рукоятка
да
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-lon
Зарядное устройство в комплекте
да
Габариты без упаковки
0.392x0.097x0.281
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель ЗУБР — это уверенность и комфорт на каждом этапе работы. Благодаря лампе точечной подсветки вы легко работаете даже в слабоосвещённых уголках. Пылесборник поможет сохранить рабочее место чистым, а кейс обеспечит аккуратное хранение инструмента. Предохранительная муфта повысит безопасность, а ограничитель глубины сверления даст полный контроль над процессом. Три скорости работы откроют больше возможностей для точных и сложных задач. Реверс и ударный механизм сделают сверление и выкручивание ещё эффективнее, а блокировка кнопки включения избавит от случайных запусков. Тормоз двигателя заметно ускоряет работу, а электронная защита от перегрузок продлевает срок службы инструмента. Чёткая регулировка частоты вращения и зарядное устройство в комплекте — всё для вашей продуктивности и удобства.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Безударная дрель ЗУБР Д-П900-2, 900 Вт, 13 мм, металлический корпус, 2-скоростная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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