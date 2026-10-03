Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2
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Характеристики
Описание товара Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2
Дрель Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2 снабжена электродвигателем с серьезной мощностью 850 Вт и ключевым патроном, уверенно фиксирующим оснастку. Патрон этой ударной дрели, в котором сверла фиксируются с помощью ключа, привлекает своей надежностью при работе с твердыми материалами. Инструмент получил реверсируемый редуктор с металлическим корпусом, он может проделывать аккуратные отверстия необходимого диаметра в бетоне, кирпиче, стали и пластике. Дрель Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2, укомплектованная дополнительной рукоятью и ограничителем глубины сверления, предлагается пользователю в кейсе, необходимом для хранения и переноски дрели вместе с ее принадлежностями. Эта модель рассчитана на длительную активную эксплуатацию в арсенале домашнего умельца или даже профессионала в сфере строительства и ремонта. Избежать травм при работе с дрелью помогает блокировка кнопки включения: она исключает случайный запуск инструмента.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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