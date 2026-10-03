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Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2 купить с доставкой в Москве
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Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2

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Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
В кейсе
да
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
5 560 руб.  8 000 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2
5 560 руб. -31%
8 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрели
В кейсе
да
Комплектация
электрическая ударная дрель, дополнительная рукоятка, ключ патрона, глубиномер, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
31
Высота, см
9.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х11
Вес, кг.
2.8

Описание товара Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2

Дрель Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2 снабжена электродвигателем с серьезной мощностью 850 Вт и ключевым патроном, уверенно фиксирующим оснастку. Патрон этой ударной дрели, в котором сверла фиксируются с помощью ключа, привлекает своей надежностью при работе с твердыми материалами. Инструмент получил реверсируемый редуктор с металлическим корпусом, он может проделывать аккуратные отверстия необходимого диаметра в бетоне, кирпиче, стали и пластике. Дрель Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2, укомплектованная дополнительной рукоятью и ограничителем глубины сверления, предлагается пользователю в кейсе, необходимом для хранения и переноски дрели вместе с ее принадлежностями. Эта модель рассчитана на длительную активную эксплуатацию в арсенале домашнего умельца или даже профессионала в сфере строительства и ремонта. Избежать травм при работе с дрелью помогает блокировка кнопки включения: она исключает случайный запуск инструмента.



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Отзывы о товаре Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрели
В кейсе
да
Комплектация
электрическая ударная дрель, дополнительная рукоятка, ключ патрона, глубиномер, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
31
Развернуть
Высота, см
9.7
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2 снабжена электродвигателем с серьезной мощностью 850 Вт и ключевым патроном, уверенно фиксирующим оснастку. Патрон этой ударной дрели, в котором сверла фиксируются с помощью ключа, привлекает своей надежностью при работе с твердыми материалами. Инструмент получил реверсируемый редуктор с металлическим корпусом, он может проделывать аккуратные отверстия необходимого диаметра в бетоне, кирпиче, стали и пластике. Дрель Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2, укомплектованная дополнительной рукоятью и ограничителем глубины сверления, предлагается пользователю в кейсе, необходимом для хранения и переноски дрели вместе с ее принадлежностями. Эта модель рассчитана на длительную активную эксплуатацию в арсенале домашнего умельца или даже профессионала в сфере строительства и ремонта. Избежать травм при работе с дрелью помогает блокировка кнопки включения: она исключает случайный запуск инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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