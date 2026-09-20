Дрель DEKO DKSD500W
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрели
Мощность
500 Вт
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568718
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрели
Мощность
500 Вт
Комплектация
дрель, угольные щётки, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Макс. диаметр патрона
10 мм
Максимальный крутящий момент
28
Макс. диаметр сверления (дерево)
13
Макс. частота вращения шпинделя
750
Питание
от сети
Ширина, см
6.5
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х7
Вес, кг.
1.39
Описание товара Дрель DEKO DKSD500W
Шуруповерт сетевой DEKO DKSD500W 063-4053 – безударный инструмент с эргономичной рукояткой и одной скоростью. Прибор оснащен быстрозажимным патроном (до 1 см в диаметре). Комфортной работе способствует возможность настройки оборотов и использования функции обратного хода. Благодаря блокировке случайного включения инструмент DEKO DKSD500W 063-4053 безопасен в эксплуатации. Подключение к розетке осуществляется через 2-метровый кабель. Шуруповерт весит всего 1.19 кг и удобно лежит в руке. С ее помощью вы легко просверлите в древесине отверстия диаметром до 1.3 см.
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Теги товара: 500 вт, быстрозажимные, реверсивные
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Бренд
Тип товара
Дрели
Мощность
500 Вт
Комплектация
дрель, угольные щётки, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Макс. диаметр патрона
10 мм
Максимальный крутящий момент
28
Макс. диаметр сверления (дерево)
13
Макс. частота вращения шпинделя
750
Питание
от сети
Развернуть
Ширина, см
6.5
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Шуруповерт сетевой DEKO DKSD500W 063-4053 – безударный инструмент с эргономичной рукояткой и одной скоростью. Прибор оснащен быстрозажимным патроном (до 1 см в диаметре). Комфортной работе способствует возможность настройки оборотов и использования функции обратного хода. Благодаря блокировке случайного включения инструмент DEKO DKSD500W 063-4053 безопасен в эксплуатации. Подключение к розетке осуществляется через 2-метровый кабель. Шуруповерт весит всего 1.19 кг и удобно лежит в руке. С ее помощью вы легко просверлите в древесине отверстия диаметром до 1.3 см.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 1 квт, мощные, по металлу, ударные по бетону
Теги товара: 500 вт, быстрозажимные, реверсивные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 1 квт, мощные, по металлу, ударные по бетону
Теги товара: 500 вт, быстрозажимные, реверсивные
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