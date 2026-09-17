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Дрель электрическая Patriot FD 420 120301415 купить с доставкой в Москве
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Дрель электрическая Patriot FD 420 120301415

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Дрель электрическая Patriot FD 420 120301415 - фото 1
Дрель электрическая Patriot FD 420 120301415 - фото 2
Дрель электрическая Patriot FD 420 120301415 - фото 3
Дрель электрическая Patriot FD 420 120301415 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
  • Дрель электрическая Patriot FD 420 120301415 - фото 1
  • Дрель электрическая Patriot FD 420 120301415 - фото 2
  • Дрель электрическая Patriot FD 420 120301415 - фото 3
  • Дрель электрическая Patriot FD 420 120301415 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181975
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Дрели
Размеры в упаковке, см
27х22х8
Вес, кг.
1.55

Описание товара Дрель электрическая Patriot FD 420 120301415

Электрическая дрель PATRIOT FD 420 120301415 оснащена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. С помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя, можно выставить нужную скорость вращения в зависимости от вида работ и материала. Специальный зажим позволяет закрепить дрель на ремень - во время перерывов в работе или для удобной переноски. Основание провода имеет специальное крепление для ключа и насадок - для более комфортной работы



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Отзывы о товаре Дрель электрическая Patriot FD 420 120301415




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Дрели
Описание
Электрическая дрель PATRIOT FD 420 120301415 оснащена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. С помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя, можно выставить нужную скорость вращения в зависимости от вида работ и материала. Специальный зажим позволяет закрепить дрель на ремень - во время перерывов в работе или для удобной переноски. Основание провода имеет специальное крепление для ключа и насадок - для более комфортной работы


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
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