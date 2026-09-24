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Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185)

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Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 1
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 2
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 3
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 4
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 5
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 6
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 7
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 8
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 9
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 10
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 11
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 12
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 13
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 14
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 15
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 16
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 17
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 18
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 19
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 20
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 21
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 22
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 23
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 24
Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649894
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Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185)
2 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита двухсторонняя (ph, pz), инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
Мин. диаметр патрона,
1 мм
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Максимальный крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Макс. диаметр сверления (металл)
12
Макс. диаметр сверления (бетон)
10
Макс. частота вращения шпинделя
1400
Макс. количество ударов в минуту
22500
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Дополнительная рукоятка
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х9
Вес, кг.
1.42

Описание товара Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185)

Ударная дрель-шуруповерт ЗУБР ДШУ-185 предназначена для сверления, в том числе ударного, отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах. Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент . Быстрозажимной одномуфтовый патрон способствует простой смене оснастки . Встроенный в корпус магнитный держатель обеспечивает быстрый доступ к битам . ЗУБР ДШУ-185 увеличенной мощности с отличной эргономикой Рукоятка с противоскользящей накладкой – надежный хват и лучший контроль инструмента Бесключевой одномуфтовый патрон – простая замена оснастки Возможность сверления плотных материалов (бетон, кирпич и камень) специальной оснасткой Широкий диапазон регулировки крутящего момента – универсальное использование Электронный тормоз двигателя – для исключения выбега при остановке Подсветка рабочего места – дополнительное удобство при слабом освещении Встроенный в корпус магнитный держатель – биты всегда под рукой Скоба для крепления на поясе – удобство в процессе работы Дрель-шуруповерт Бита двухсторонняя (PH; PZ) Инструкции по безопасности Руководство по эксплуатации Упаковка Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита двухсторонняя (ph, pz), инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
Мин. диаметр патрона,
1 мм
Развернуть
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Максимальный крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Макс. диаметр сверления (металл)
12
Макс. диаметр сверления (бетон)
10
Макс. частота вращения шпинделя
1400
Макс. количество ударов в минуту
22500
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Дополнительная рукоятка
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ударная дрель-шуруповерт ЗУБР ДШУ-185 предназначена для сверления, в том числе ударного, отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах. Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент . Быстрозажимной одномуфтовый патрон способствует простой смене оснастки . Встроенный в корпус магнитный держатель обеспечивает быстрый доступ к битам . ЗУБР ДШУ-185 увеличенной мощности с отличной эргономикой Рукоятка с противоскользящей накладкой – надежный хват и лучший контроль инструмента Бесключевой одномуфтовый патрон – простая замена оснастки Возможность сверления плотных материалов (бетон, кирпич и камень) специальной оснасткой Широкий диапазон регулировки крутящего момента – универсальное использование Электронный тормоз двигателя – для исключения выбега при остановке Подсветка рабочего места – дополнительное удобство при слабом освещении Встроенный в корпус магнитный держатель – биты всегда под рукой Скоба для крепления на поясе – удобство в процессе работы Дрель-шуруповерт Бита двухсторонняя (PH; PZ) Инструкции по безопасности Руководство по эксплуатации Упаковка Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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