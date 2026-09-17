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Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 купить с доставкой в Москве
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Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444

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Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 1
Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 2
Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 3
Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 4
Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 5
Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 6
Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Пылесборник
нет
Тип патрона
ключевой
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
  • Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 1
  • Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 2
  • Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 3
  • Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 4
  • Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 5
  • Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 6
  • Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181978
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Дрели
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Тип патрона
ключевой
Блокировка кнопки включения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Макс. количество ударов в минуту
48000
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444

Ударная дрель Patriot FD 750H – это мощный и надежный инструмент, предназначенный для выполнения различных строительных и ремонтных работ. Сфера применения и преимущества ударной дрели Патриот FD 750H Оборудование широко применяется для сверления отверстий в различных материалах, включая бетон, кирпич, дерево и металл. Обладает следующими достоинствами: Обладает высокой мощностью. Способность работать в режиме ударного сверления для более эффективного проникновения в твердые поверхности. Оснащена регулируемой скоростью и множеством насадок, что позволяет настроить работу под конкретную задачу. Сопутствующие товары Для вашего удобства мы создали отдельную страницу, где можно найти товары, которые могут понадобиться: Сверла, биты и другие аксессуары для дрелей. Расходные материалы для сверления. Купить Patriot FD 750H в Минске на Agrox На сайте онлайн-магазина Agrox вы можете купить ударную дрель Патриот FD 750H по выгодной цене с гарантией производителя. Также вам доступны: Широкий выбор моделей в наличии. Демократичные цены и сезонные скидки. Бонусы, подарки к заказам, выгодные акции. Мгновенное подтверждение заказа. Только оригинальная продукция. Кроме того, вы также можете купить ударную дрель Patriot FD 750H с доставкой по Минску и Беларуси в минимальные сроки. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.



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Отзывы о товаре Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Дрели
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Тип патрона
ключевой
Блокировка кнопки включения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Развернуть
Макс. количество ударов в минуту
48000
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ударная дрель Patriot FD 750H – это мощный и надежный инструмент, предназначенный для выполнения различных строительных и ремонтных работ. Сфера применения и преимущества ударной дрели Патриот FD 750H Оборудование широко применяется для сверления отверстий в различных материалах, включая бетон, кирпич, дерево и металл. Обладает следующими достоинствами: Обладает высокой мощностью. Способность работать в режиме ударного сверления для более эффективного проникновения в твердые поверхности. Оснащена регулируемой скоростью и множеством насадок, что позволяет настроить работу под конкретную задачу. Сопутствующие товары Для вашего удобства мы создали отдельную страницу, где можно найти товары, которые могут понадобиться: Сверла, биты и другие аксессуары для дрелей. Расходные материалы для сверления. Купить Patriot FD 750H в Минске на Agrox На сайте онлайн-магазина Agrox вы можете купить ударную дрель Патриот FD 750H по выгодной цене с гарантией производителя. Также вам доступны: Широкий выбор моделей в наличии. Демократичные цены и сезонные скидки. Бонусы, подарки к заказам, выгодные акции. Мгновенное подтверждение заказа. Только оригинальная продукция. Кроме того, вы также можете купить ударную дрель Patriot FD 750H с доставкой по Минску и Беларуси в минимальные сроки. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, ударные 1000 вт
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Отзывы


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